Vous pouvez désormais essayer la fonction de Gomme magique du Pixel 6 sur votre smartphone Android

Lors de l’annonce des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, il est devenu très évident à quel point Google est fier du nouveau chipset Tensor personnalisé à l’intérieur des deux smartphones. La puce a été présentée comme un argument de vente principal pour les nouveaux Pixel, car elle aurait permis au géant de la recherche d’aller au-delà des capacités des concurrents.

Le traitement de l’image est un domaine dans lequel la puce Tensor va encore plus loin que les précédentes utilisées dans les smartphones Google. Dans la composition du tout nouveau SoC de Google, on ne trouve pas un, mais deux cœurs X1, qui excellent dans l’apprentissage automatique. Mais, les nouveaux cœurs dédiés au traitement des images et des algorithmes d’IA sont peut-être encore plus importants.

Après avoir effectué quelques tests comparatifs sur la puce Tensor, il est rapidement apparu qu’elle était hautement optimisée pour la photographie sur mobile.

Pour montrer les capacités de sa première puce personnalisée, Google a intégré une nouvelle fonctionnalité dans l’application Appareil photo appelée Gomme magique. Cette fonctionnalité permet de se débarrasser efficacement des sujets indésirables sur une photo, de la même manière qu’un magicien fait disparaître son assistant dans les airs.

Lors de l’annonce et dans le matériel promotionnel des Pixel 6 et 6 Pro, Google présente la Gomme magique comme quelque chose qui n’est possible que grâce à Tensor.

Eh bien, il semblerait que ce ne soit pas le cas, car plusieurs personnes sur le groupe Telegram GoogleNews ont réussi à utiliser l’outil sur des téléphones Pixel plus anciens, comme le souligne Mishaal Rahman. Certains ont même réussi à faire fonctionner la Gomme magique sur d’autres appareils Android, y compris des smartphones fonctionnant sous Android 11.

Pixel 6 Magic Eraser now works in Google Photos 5.24 on non-Pixel devices with pixel prop 👍👍

download 👇 https://t.co/QmHR8knwud pic.twitter.com/rMKDpITcFT — Jay Prakash 🎃 (@jay__kamat) October 28, 2021

Pas de Tensor ? Pas de problème !

Comment cela est-il possible, demandez-vous ? Il s’avère que tout ce que vous devez faire est de télécharger une nouvelle version de l’application Google Photos, de tromper l’application en entrant les propriétés du Pixel 6, et c’est tout ! Maintenant, étant donné qu’une certaine astuce est en cours, vous ne devriez pas vous attendre à un taux de réussite de 100 %. Alors que beaucoup ont réussi à le faire fonctionner, d’autres n’ont pas réussi.

Il va également sans dire que, comme il ne s’agit pas d’un processus officiel approuvé par Google, vous le faites à vos risques et périls. Cependant, ce qui rend cette découverte passionnante c’est qu’elle révèle la possibilité pour Google de lancer officiellement la Gomme magique sur d’autres appareils Android également.