Samsung veut doubler ses livraisons de smartphones pliables en 2022

Il semble que le fabricant coréen Samsung soit très sérieux et confiant quant à l’avenir de sa gamme de smartphones pliables. Selon le cabinet d’analystes UBI Research relayé par The Elec, Samsung souhaite doubler sa production de panneaux OLED pliables l’année prochaine.

Actuellement, Samsung produirait 8,1 millions de panneaux en 2021. Cela devrait se traduire par environ 8 millions de smartphones pliables expédiés. Le taux de rendement des chaînes de montage serait d’environ 80 à 90 %, ce qui pourrait se traduire par un chiffre inférieur.

Le doublement de la production d’écrans OLED pliables à 18 millions devrait se traduire par la production d’environ 14 à 16 millions de smartphones pliables l’année prochaine. Une filiale de Samsung Display, Dowoo Insys, est la société qui fabrique le verre ultrafin nécessaire aux appareils Galaxy Z Flip et Z Fold, fourni par SCHOTT Allemagne. Il est rapporté que Samsung va mettre en place d’autres lignes de production afin de doubler la capacité de fabrication. UBI Research affirme également que les livraisons de panneaux pliables pourraient atteindre 49 millions d’unités en 2025.

L’augmentation de la production de panneaux pliables permettra également à Samsung Display de les vendre à d’autres fabricants de smartphones. Des fabricants chinois comme Xiaomi et Vivo chercheraient à obtenir les panneaux Samsung pour leurs propres appareils pliables. Des rumeurs concernant Google et Apple qui envisagent d’ajouter un smartphone pliable à leurs gammes circulent également, Samsung étant le choix évident pour un fournisseur d’écrans.

Cette année, le fabricant de smartphones coréen a été très agressif en ce qui concerne sa stratégie de smartphones pliables. Au lieu de sortir un successeur au Galaxy Note de 2020, il a opté pour une grande sortie de nouveaux smartphones pliables.

Un smartphone pliable plus abordable ?

En août, Samsung a révélé le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Les deux smartphones offraient des améliorations significatives de leur technologie d’écran pliable et des prix plus attractifs. Le Galaxy Z Fold 3 est loué pour sa polyvalence et la prise en charge du S Pen, tandis que le Galaxy Z Flip 3 est apprécié pour son look et son format de poche.

On ne sait pas si Samsung étendra sa gamme de smartphones pliables en 2022. Un smartphone pliable encore plus abordable pour les masses pourrait être à l’horizon. L’entreprise est déjà le leader dans cette catégorie d’appareils et une telle initiative ne pourrait que renforcer son avance. Elle est également leader dans la fabrication, 91 % de tous les OLED pliables en 2021 étant fabriqués par Samsung Display.