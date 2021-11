Firefox pour Android et iOS dispose d’une nouvelle page d’accueil

La nouvelle page d’accueil de Firefox est disponible sur Firefox pour Android et Firefox pour iOS. Vous pouvez également télécharger l’application PC pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, notamment la possibilité de synchroniser tous les appareils, les mots de passe partagés, etc.

Enfin, Firefox sur Android donnera désormais aux utilisateurs la possibilité de trier les articles de Pocket en fonction des différentes catégories associées au contenu. Ils pourront choisir parmi des catégories telles que Plus lues, Technologie, Espace, Santé, Science, etc. à l’aide d’onglets facilement accessibles.

Firefox est également doté d’une fonctionnalité qui vous aide à désencombrer la liste des onglets actifs. Contrairement à Chrome, qui vous permet désormais de classer les onglets par groupes, Firefox archive automatiquement les onglets ouverts que vous n’avez pas visités au cours des 14 derniers jours . Ces onglets passeront dans un « état inactif », ce qui signifie probablement qu’ils ne prendront plus de place dans la grille d’onglets, mais qu’ils seront accessibles séparément. La fonctionnalité est actuellement limitée à Firefox sur Android et devrait bientôt arriver sur la version iOS.

Par exemple, la section « Revenir en arrière » vous permet d’ouvrir rapidement le dernier onglet actif sur lequel vous naviguiez. Outre les onglets les plus récents, Firefox affiche également les signets les plus récents, ce qui vous permet de replonger dans le réservoir d’informations sans avoir à faire beaucoup d’efforts pour retrouver l’onglet précédemment ouvert ou enregistré.

En mai dernier, Mozilla a déployé une nouvelle interface pour le navigateur Firefox, basée sur des enseignements tirés de l’analyse de données. Aujourd’hui, la version mobile du navigateur Firefox bénéficie d’une page d’accueil améliorée avec plusieurs nouvelles fonctionnalités basées sur les commentaires des utilisateurs afin de rendre la navigation plus complète et plus efficace.