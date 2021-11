Le navigateur Microsoft Edge est désormais disponible sur Linux

Grande nouvelle pour les nombreux utilisateurs de Linux qui aiment aussi les logiciels de Microsoft : Microsoft lance cette semaine la version stable de son navigateur Edge pour Linux.

Alors que des versions previews de Edge pour Linux sont disponibles depuis plus d’un an, le lancement officiel permettra désormais à Edge de bénéficier d’un support complet sur Linux avec des mises à jour régulières du canal stable. En effet, cette décision fait suite à environ un an de disponibilité précoce dans les canaux Dev et Beta et à près de deux ans de disponibilité dans le canal stable pour Windows et macOS.

La version Linux de Edge est compatible avec la plupart des grandes distributions. Microsoft propose des installateurs .deb et .rpm (respectivement pour les distributions basées sur Debian et Red Hat) sur sa page de téléchargement, et le navigateur peut également être installé en la ligne de commande ou le gestionnaire de paquets de votre choix.

Si vous utilisez déjà des versions previews de Edge sur Linux, vous pouvez obtenir la dernière version stable en exécutant la commande sudo apt install microsoft-edge-stable . Si vous utilisez Edge sous Linux pour la première fois, le programme d’installation est désormais disponible sur le site Web de Microsoft.

De nombreux utilisateurs de Linux utilisent déjà Chrome ou Firefox, mais Microsoft Edge est une autre option de navigateur qui pourrait fonctionner sur les distributions où Chrome n’est pas entièrement pris en charge. Microsoft a également ajouté un certain nombre de fonctionnalités de confidentialité à Edge pour limiter le suivi et les cookies, et la version Linux de Edge partage la plupart des mêmes fonctionnalités qui sont disponibles sur Windows et macOS.

Une excellente alternative à Chrome

Si vous êtes un utilisateur Linux qui doit utiliser Windows pour le travail, il est pratique d’avoir une version du navigateur qui peut synchroniser ces données dans les deux sens. La version Linux de Edge ne dispose pas du mode de compatibilité avec Internet Explorer (également absent de la version Mac) que certaines entreprises utilisent pour éviter de mettre à jour des sites Web internes obsolètes, mais la plupart des autres fonctionnalités semblent être présentes.

Le navigateur Web Chrome de Google est de loin le navigateur le plus utilisé sur Internet, ce qui signifie que la plupart des sites sont testés avec lui et son moteur sous-jacent Chromium. Un potentiel argument de vente pour Edge — qui n’est pas le seul navigateur non basé sur Chromium de Google, mais probablement le plus important, si l’on en croit les données de Statcounter — est qu’il est compatible avec ces pages et avec la plupart de l’écosystème d’extension de Chrome, mais qu’il n’est pas lié aux services ou aux mécanismes de collecte de données de Google. Il offre également des contrôles de suivi et de confidentialité plus robustes et présente une compatibilité multiplateforme étendue, avec des versions de Windows 7 à 11, macOS 10.12 et plus sur les Mac Intel et Apple Silicon, iOS, Android et, désormais, Linux.