CES 2020 : le ThinkBook Plus de Lenovo est doté d’un écran géant E Ink

Malgré les raisons évidentes pour lesquelles il ne serait pas commercialement viable, j’ai toujours voulu un ordinateur portable doté d’un écran E Ink — le type d’écran que vous retrouvez sur une liseuse numérique. Quoi de mieux qu’un appareil dédié à la lecture et l’écriture doté d’une batterie d’une autonomie infinie et qui serait confortable à utiliser dans le parc par une journée ensoleillée ? Eh bien, le nouveau ThinkBook Plus de Lenovo présenté au CES 2020 n’est pas tout à fait cela, mais c’est peut-être ce qui s’en rapproche le plus pour l’instant.

Le hic, c’est que l’écran E Ink de 10,8 pouces se trouve à l’extérieur du portable et est surtout conçu pour être utilisé lorsque l’ordinateur est fermé. Lenovo envisage de l’utiliser pour transporter son portable entre deux réunions, par exemple ; l’écran affiche des éléments comme les événements du calendrier et les informations météorologiques qui pourraient être plus pratiques à consulter que le smartphone dans votre poche. Lorsque l’ordinateur portable est ouvert, ces données potentiellement sensibles sont cachées pour que les personnes qui vous font face ne puissent pas les voir.

Pour une utilisation plus active lorsque vous vous rendez réellement à votre réunion, l’écran E Ink et le stylet inclus peuvent être utilisés pour prendre des notes qui se synchronisent avec Microsoft OneNote. Lenovo souligne que de petites parties de l’écran sont capables de se rafraîchir beaucoup plus rapidement que l’image entière en une seule fois.

Et oui, vous pouvez utiliser l’écran E Ink comme un liseuse, grâce à l’intégration de l’application Kindle. Le facteur de forme n’est pas vraiment idéal, mais ce sera toujours une meilleure option que de lire un ebook sur un ordinateur portable.

En tant qu’ordinateur portable, le ThinkBook Plus semble assez solide. Il a un écran IPS de 13,3 pouces d’une résolution 1080p avec des minces bords d’écran (sauf un malheureux épais bord en bas) et le support du Dolby Vision. Il y a un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation. La construction en aluminium est robuste, et le clavier est aussi utilisable qu’on peut s’y attendre de la part de Lenovo.

Un modèle assez abordable

Sous le capot, le ThinkBook Plus est offert avec des processeurs Intel Core i7 de 10e génération, des cartes graphiques Intel UHD intégrées et une mémoire vive de 8 ou 16 Go, selon la configuration. Les utilisateurs disposent également de plusieurs options de stockage, dont un SSD pouvant atteindre 512 Go.

La connectivité comprend du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5, une paire de ports USB-A et un port USB-C, un port HDMI 1.4b et une prise audio combo. De plus, Lenovo a intégré à ce modèle une paire de haut-parleurs de 2 watts de marque Harman avec une certification Dolby Audio et des microphones numériques à double réseau en champ proche.

Le ThinkBook Plus sera disponible en mars 2020 à partir de 1 099 euros.