Beats annonce les écouteurs Fit Pro pour vous faire oublier les AirPods Pro 2

Techniquement, Apple ne vend pas autant d’options d’écouteurs sans fil que Samsung, Jabra ou JBL sous son propre nom, mais si vous considérez également la marque Beats, il y a fondamentalement quelque chose pour chaque type d’utilisateur iOS… ou Android que vous pouvez obtenir du géant technologique basé à Cupertino.

Cependant, les nouveaux Beats Fit Pro n’ont pas vraiment d’équivalent direct dans la gamme Galaxy Buds, principalement en raison de leur conception quelque peu inhabituelle, notamment un bout d’aile « innovant » garantissant un confort et une stabilité « toute la journée ».

Ces embouts sont flexibles et s’adaptent à tous les types, toutes les tailles et toutes les formes d’oreilles, du moins d’après les tests rigoureux qu’Apple aurait menés avec des athlètes de « toutes sortes ». Il est donc inutile de préciser que les Beats Fit Pro se battront pour le titre de meilleur casque d’entraînement et d’écouteurs disponible en cette période de fêtes plutôt que de rivaliser avec les AirPods 3 récemment dévoilés.

Au prix de 199,99 dollars, ces écouteurs antibruit ne sont certainement pas bon marché, mais d’une certaine manière, ils sont 50 dollars plus abordables que les Powerbeats Pro, qui ne disposent pas de la technologie de pointe d’annulation active du bruit.

Bien sûr, il est assez facile d’obtenir les Powerbeats Pro sortis en 2019 à un rabais considérable allant jusqu’à 100 euros en ce moment.

Une excellente autonomie

Les nouveaux écouteurs sans fil sont apparemment capables de faire durer vos morceaux préférés jusqu’à 6 heures sans interruption (même avec l’ANC ou le mode Transparence toujours activé), augmentant ce nombre jusqu’à 30 heures en prenant en compte l’étui de charge (filaire) fourni et en désactivant l’annulation du bruit.

Ce chiffre est largement équivalent à ce que les AirPods 3 non pro peuvent offrir, et il en va de même pour la puce Apple H1, la résistance à la sueur et à l’eau IPX4, le Spatial Audio avec une prise en charge du suivi dynamique de la tête, et l’assistance Hey Siri.

Au moins à première vue, Apple semble suggérer que les Beats Fit Pro auront un meilleur son que les derniers AirPods, avec un pilote propriétaire à diaphragme à double élément résidant dans un boîtier à deux chambres pour offrir « un son clair avec une séparation stéréo exceptionnelle ».

Stone Purple Beats Black Beats White Sage Grey

Ces nouveaux écouteurs sont spécifiquement annoncés comme étant compatibles avec les appareils Android et les iPhone, ce qui signifie que la connectivité devrait être un jeu d’enfant dans les deux cas. Le Bluetooth de classe 1 est naturellement pris en charge, et grâce à la technologie Fast Fuel, une charge de 5 minutes sera suffisante pour une bonne heure de lecture musicale continue.

Les écouteurs sont disponibles en 4 coloris, y compris une saveur très chic Stone Purple en plus d’un trio plus simple de Beats Black, Beats White, et Sage Gray.