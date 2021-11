by

Apple a longtemps été accusé de surfacturer ses produits. Pour vérifier cette théorie, voici la nouvelle chiffonnette d’Apple, un chiffon à 25 euros qui est devenu, d’une manière ou d’une autre, le produit de la marque le plus en rupture de stock.

Apparemment, tout le monde est en ébullition ces derniers temps au sujet de la fameuse chiffonnette d’Apple. Dans un article détaillé du New York Times sur cet accessoire, un responsable anonyme du géant à la pomme croquée a déclaré que Apple n’était « pas surprise » par l’énorme demande.

La chiffonnette n’est actuellement pas disponible dans ses boutiques. Il est toutefois disponible à l’achat sur l’Apple Store en ligne au prix de 25 euros, mais attention : vous devrez compter sur une estimation de livraison de 10 à 12 semaines. Cela signifie que vous ne pourrez pas l’utiliser pour nettoyer vos gadgets Apple avant début 2022. Aww !

Le responsable d’Apple a déclaré au New York Times que la société n’était « pas surprise » par l’intérêt des gens pour le produit, citant le fait qu’elle était « très efficace » et avait « une couleur gris clair personnalisée ». Malgré la multitude de puissants nouveaux produits qui ont été annoncés lors du récent événement d’Apple — y compris de nouveaux AirPods, deux nouvelles puces, et un nouveau MacBook avec une encoche — c’est la chiffonnette qui a attiré l’attention de tous.

Comme le souligne le géant à la pomme croquée, avec sa microfibre non tissée gris clair et le logo Apple en relief dans le coin inférieur droit, la chiffonnette est incroyablement discrète. Le produit s’inspire du chiffon en microfibre fournie gratuitement avec le Pro Display XDR, l’un des moniteurs les plus puissants d’Apple doté d’une surface à faible réflectivité. Les fans de ce tissu l’ont tellement apprécié qu’ils ont demandé à pouvoir en acheter d’autres, ce qui a incité l’entreprise à le proposer comme un produit distinct.

Le marketing fait tout !

Mais s’il y a bien une chose pour laquelle Apple est douée, c’est le marketing. La page produit du chiffon indique qu’il peut nettoyer « tout écran Apple, y compris le verre à nano-texture, de manière sûre et efficace », ce qui implique que tout autre chiffon risque de laisser des taches ou des rayures. La chiffonnette d’Apple est également « compatible » avec 88 produits Apple différents, des iPhone et iPad aux divers modèles d’ordinateurs portables, de bureau et de montres. Apple ne dit pas pourquoi la chiffonnette ne serait pas compatible avec certains articles.

Si vous ne voulez pas attendre 2022 pour vous la procurer, ou si vous ne voulez pas dépenser 25 euros pour un chiffon de nettoyage, il y a des multiples alternatives de qualité.