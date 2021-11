Le prochain flagship de Motorola pourrait être un rival du Galaxy S21

Au lieu d’essayer de concurrencer Apple et Samsung (sans parler de tous les autres) sur le lucratif marché, mais difficile secteur de smartphones haut de gamme, Motorola a choisi de se concentrer presque exclusivement sur les smartphones Android d’entrée et de milieu de gamme, en sortant un grand nombre de modèles au cours des quatre dernières années environ.

Alors que cette stratégie semble avoir largement porté ses fruits, générant des bénéfices modestes, mais notables pour la société détenue par Lenovo et aidant la marque à se hisser dans les rangs mondiaux après un plongeon de plusieurs années dans l’insignifiance, un smartphone de Motorola doté de la puce Snapdragon 888 est enfin proche de voir le jour.

Bien sûr, avec les flagships Snapdragon 888+ déjà disponibles sur un certain nombre de marchés de plusieurs entreprises différentes, il pourrait être trop tard pour Motorola de se faire une place parmi les meilleurs smartphones du marché.

Tout comme son prédécesseur, le Moto G200, sans aucun doute compatible 5G, devrait être mis en vente sur d’autres marchés d’abord, y compris en Chine, où son nom sera soi-disant changé en Motorola Edge s30 pour signaler une sorte de ressemblance familiale avec le Edge 20 Pro équipé du Snapdragon 870.

Si l’on se fie à l’histoire, les fans inconditionnels de Motorola basés en France devront peut-être attendre jusqu’à l’année prochaine pour que le G200 5G ici après avoir fasse ses débuts commerciaux ailleurs dès le mois prochain.

Une puce obsolète pour le lancement ?

D’ici là, le SoC Snapdragon 898 de Qualcomm pourrait bien devenir la norme de l’industrie haut de gamme, reléguant le Moto G200 au statut de flagship 5G à petit budget. Néanmoins, il est important de garder à l’esprit que ce mauvais garçon sera beaucoup plus puissant que le G100 et le Edge 20 Pro, sans parler du Snapdragon 865 Edge+ de 2020.

En plus d’un processeur Snapdragon 888, le Moto G200 5G devrait être livré avec un écran fluide avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz arborant une résolution full HD+ et une taille inconnue, ainsi que 8 Go de RAM, une seule caméra frontale de 16 mégapixels, et une configuration à triple caméra arrière composée d’un capteur de 108 mégapixels, un autre de 13 et un dernier de 2 mégapixels.

Dans l’ensemble, cela ne ressemble pas vraiment à un iPhone 13 Pro Max ou à un Galaxy S21 Ultra, sans parler d’une alternative potentielle pour le Galaxy S22 Ultra à venir, mais au bon prix, il pourrait attirer certains fans.