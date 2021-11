Google ajoute aux iPhone un dossier privé verrouillé pour les photos « personnelles »

Google Photos permettra bientôt aux utilisateurs d’iPhone et d’Android de sauvegarder leurs photos dans un dossier verrouillé protégé par biométrie, Google s’efforçant d’améliorer les fonctions de confidentialité sur les smartphones. Il s’agit d’un bon moyen d’obtenir une certaine tranquillité d’esprit et de garder les photos personnelles sensibles hors du cloud.

Le dossier verrouillé est une fonctionnalité que Google a introduite pour les Pixel au début de l’année et qui leur permet de cacher les photos sensibles à l’abri des regards. Si une photo est cachée derrière un “dossier verrouillé”, elle ne s’affichera pas. Cela ressemble beaucoup à la fonction d’album caché sur iOS, iPadOS et macOS, mais avec l’avantage d’une protection par mot de passe ou biométrique.

Les images du dossier verrouillé ne sont pas non plus synchronisées avec Google Photos, mais limitées à l’appareil utilisé. Le dossier verrouillé sera disponible sur les iPhone au début de l’année prochaine, tandis que les utilisateurs d’Android non-Pixel l’auront “bientôt”.

Google a également annoncé un ensemble d’autres fonctionnalités qu’il apporte aux smartphones Android et aux appareils Pixel en particulier. Pour les Pixel, l’entreprise ajoute un nouveau Security Hub. Celui-ci a été vu pour la première fois sur le Pixel 6 comme un outil mobile qui rassemble toutes vos fonctions de sécurité en un seul endroit. Vous serez en mesure de voir si vous êtes en retard pour une mise à jour de sécurité ou de logiciel et si vous avez une application malveillante installée, ou encore de vérifier vos mots de passe pour les violations.

Cette fonctionnalité vient s’ajouter au nouveau tableau de bord de confidentialité d’Android 12, qui met en évidence les applications qui ont accédé à votre localisation, à votre appareil photo ou à votre microphone dans une interface facile à consulter.

Un mode HTTPS-first dans Chrome

Pour les smartphones Android en général, Google apporte la même protection contre le phishing que celle qu’il fournit dans Gmail à Google Messages et au service de chat RCS. Les abonnés à Google One pourront désormais utiliser le VPN intégré en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Islande, en Irlande, en Norvège, aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse. Ces pays s’ajoutent à la liste initiale, à savoir le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Mexique, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Pour en profiter, vous devrez également payer le plan Google One de 2 To.

Enfin, Google ajoute un mode HTTPS-first au navigateur Chrome. Les utilisateurs pourront empêcher le chargement par défaut des pages qui ne prennent pas en charge HTTPS, avec la possibilité de quitter le site.