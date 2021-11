Le Galaxy S21 FE serait révélé au CES 2022

Nous entendons des rumeurs sur le Samsung Galaxy S21 FE depuis très longtemps maintenant, et il a été annoncé à plusieurs reprises qu’il serait lancé en août aux côtés des appareils pliables Galaxy Z Fold 3 et Flip 3, en octobre, et plus tard en novembre ou décembre.

La forte rumeur du Galaxy S21 FE n’a rien donné jusqu’à présent, mais cela ne signifie pas qu’il a été annulé. Selon une nouvelle exclusivité de SamMobile, nous allons effectivement le voir au début de l’année prochaine, comme certaines rumeurs récentes l’ont également indiqué. Le média affirme que la variante abordable du Galaxy S21 sera dévoilée lors du CES 2022, qui doit se tenir du 5 au 8 janvier. Des rumeurs antérieures ont indiqué que le smartphone serait révélé le 11 janvier.

Samsung n’a pas l’habitude d’annoncer des smartphones pendant le CES, mais étant donné que le Galaxy S21 FE était initialement censé arriver au mois d’août, selon les rapports, et qu’il sera assez vieux à la date de son annonce selon les rumeurs, il semble que l’entreprise veuille se débarrasser du lancement sans trop attirer les projecteurs sur elle.

Le fabricant avait précédemment retiré les pages d’assistance du Galaxy S21 FE de son site Web, ce qui a suscité des rumeurs selon lesquelles le smartphone avait été mis au placard, mais ces pages sont à nouveau actives, ce qui suggère que le lancement est de nouveau prévu.

Un modèle attrayant ?

Le géant sud-coréen ne voudrait pas que ce smartphone phare à petit budget détourne l’attention de la série Galaxy S22, qui devrait également arriver à la même période. Apparemment, les flagships de la série S seront lancés vers la fin du mois de janvier ou au début du mois de février.

Le Galaxy S21 FE serait doté d’un écran de 6,4 pouces à 120 Hz, d’une configuration à triple caméra arrière, de la puce Snapdragon 888 de Qualcomm et d’une batterie de 4 500 mAh. Il pourrait être livré avec un bloc de charge de 25 W et des écouteurs. Le prix est censé commencer à 649 dollars et le smartphone ne serait disponible que sur quelques marchés.