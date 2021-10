Les premières critiques sur le Surface Duo 2 sont tombées

by

Les premiers tests du nouveau smartphone Surface Duo 2 sont arrivées — et elles sont mitigées. J’ai jeté un coup d’œil aux premières opinions de la presse high-tech outre-Atlantique, et j’ai résumé les résultats les plus importants.

À l’approche de la présentation de la seconde génération du Surface Duo, Microsoft n’a laissé aucun doute sur sa volonté d’éliminer tous les « problèmes de démarrage » que le smartphone à clapet a connus lors de sa première. Mais, il était déjà clair, lors de la présentation du Surface Duo 2, que la société allait devoir puiser plus profondément dans son sac d’astuces pour rendre l’appareil intéressant pour plus qu’une niche de consommateurs. Aujourd’hui, les premiers tests du Surface Duo 2 sont disponibles et confirment que Microsoft a encore beaucoup de place pour l’innovation.

Évidemment, il est important de ne pas tirer une conclusion hâtive. Cependant, tous les médias ont publié des critiques très détaillées du Surface Duo 2, et il ne semble pas y avoir grand-chose à aimer du nouveau « smartphone pliable ». Si vous êtes non seulement intéressé par la conclusion, mais aussi par le chemin qui y mène, vous devez absolument lire les tests dans leur intégralité.

The Verge pense que le Surface Duo 2 est une avancée ambitieuse, mais estime que la deuxième tentative de Microsoft pour un smartphone pliable ne corrige que certains des défauts de l’original, « mais pas tout ». « Le Surface Duo 2 est peut-être à 75 % du chemin. Je peux voir le potentiel. Mais, malheureusement, il n’est pas à la hauteur », écrit Dan Seifert. Selon Seifert, il y a encore trop de frustrants bugs, une caméra relativement médiocre et un prix trop élevé.

En outre, Engadget conclut également que malgré certaines améliorations, le Surface Duo 2 est toujours en proie à des logiciels peu fiables.

« Le deuxième hybride à double écran de Microsoft est une déception », déclare Cherlynn Low. L’appareil chauffe trop lorsqu’il est utilisé et il y a trop de bugs qui empêchent les utilisateurs de travailler de manière productive.

Bien meilleur que le Surface Duo original

TechRadar trouve le Surface Duo 2 bien meilleur que le Surface Duo original. Il est « incroyablement proche d’un produit fini et solide », ce qui signifie toutefois que Microsoft aurait probablement préféré y consacrer quelques années supplémentaires de développement. L’interface utilisateur présente de nombreux bugs, et Jackie Thomas, rédacteur de TechRadar, ne comprend pas la décision de ne choisir que 8 Go de RAM pour un appareil aussi axé sur la productivité.

Il y a aussi encore beaucoup de critiques sur le nouveau Surface Duo 2 à lire sur Windows Central. La conclusion est que Microsoft fait un grand pas dans la bonne direction, mais qu’il y a encore beaucoup à faire. En fait, l’auteur Daniel Rubino est convaincu que le logiciel empêche le Duo d’être vraiment génial.