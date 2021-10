Google va faciliter la séparation entre vie professionnelle et vie privée sur Android

Après avoir détaillé les nouveautés d’Android 12 pour les entreprises au début du mois, l’équipe d’Android Enterprise fait maintenant part des capacités à venir. L’outil Android Work Profile de Google, qui vous permet de masquer vos applications et données professionnelles en appuyant sur un bouton et de protéger votre utilisation personnelle du téléphone de votre entreprise, sera disponible pour un plus grand nombre d’utilisateurs l’année prochaine.

Selon un article de blog de l’entreprise, la fonctionnalité est actuellement limitée aux smartphones gérés par votre organisation, mais Google indique que Android Work Profile commencera à être disponible pour les personnes utilisant Google Workspace en 2022.

Ensuite, elle sera étendue, l’objectif ultime étant de permettre à toute personne utilisant Android pour le travail d’appuyer sur un bouton pour faire disparaître ses applications professionnelles. La possibilité de désactiver le travail, surtout lorsque beaucoup d’entre nous travaillent à distance, fait cruellement défaut. Lorsqu’il est activé, le tiroir d’applications comporte des onglets pour « Personnel » et « Travail », ce dernier ensemble d’applications étant identifié par une icône de mallette. Cela signifie que vous aurez deux versions d’applications comme Gmail, Agenda et Drive, tandis qu’un raccourci rapide vous permet de « désactiver les applications professionnelles ».

Cette approche à plusieurs niveaux présente divers avantages en matière de sécurité et de confidentialité, ainsi que de tranquillité d’esprit.

C’est une bonne chose de voir Google mettre l’équivalent de son logiciel à la disposition d’un plus grand nombre de personnes, car si le fait d’avoir deux smartphones permet de cloisonner votre vie professionnelle et votre vie privée, ce n’est tout simplement pas pratique pour la plupart des gens.

Android Work Profile Workspace

Google indique également qu’elle travaille avec les fournisseurs d’identité et d’authentification unique Ping, Okta et Forgerock pour améliorer la sécurité lorsque les utilisateurs accèdent au contenu de leur entreprise. La société souhaite que les utilisateurs s’authentifient dans son système d’onglets personnalisés, plutôt que dans une WebView, ce qui rendra l’expérience plus rapide pour les employés et permettra aux fournisseurs comme Okta d’accéder à davantage d’informations sur la sécurité du téléphone.

L’accent mis par Google sur la sécurité, qui comprend la mise en place de l’Android Management API, laquelle est livrée avec les exigences recommandées d’Android définies par défaut et permet aux entreprises d’obtenir rapidement de nouvelles fonctionnalités, n’est pas que du vent. La société a également lancé un programme de primes aux bugs spécifiquement destiné à Android Enterprise, qui prévoit le versement d’une somme pouvant atteindre 250 000 dollars si vous parvenez à trouver une vulnérabilité majeure sur les appareils Pixel fonctionnant avec le logiciel de Google destiné aux entreprises.

L’accent mis sur la sécurité donne l’impression que Google s’attache à rendre Android plus adapté à un avenir où beaucoup d’entre nous travaillent à distance — un objectif particulièrement pertinent pour l’entreprise, qui prévoit de mettre en œuvre (à terme) un système de travail hybride pour ses propres employés.