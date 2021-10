Google rend hommage à Jigorō Kanō, le père du judo, avec un doodle scénarisé

Savez-vous qui a créé le judo ? Eh bien, le mérite en revient à un homme du Japon, Jigorō Kanō, que Google honore aujourd’hui avec un doodle scénarisé à l’occasion de son 161e anniversaire.

On dit que le judo est né au cours d’un combat de Jujutsu, lorsque « Kanō a incorporé un mouvement de lutte occidentale pour amener son adversaire beaucoup plus grand au tapis ». Le judo est un style de lutte avec veste et un art martial japonais moderne. C’est également une épreuve des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques.

Le professeur Jigorō Kanō était connu comme le « père du judo » parce qu’il a non seulement créé le sport, mais aussi parce qu’il voyait l’art martial comme un moyen de rassembler les gens, même en luttant contre des adversaires. Comme le souligne Wikipédia, Jigorō est né en 1860 à Mikage. À l’âge de 11 ans, il déménagea à Tokyo avec son père et commença à travailler dans sa force.

Au départ, il voulait étudier l’art martial du ju-jitsu. Et cela a bien fonctionné puisqu’il a trouvé quelqu’un qui lui a enseigné cet art alors qu’il était étudiant à l’Université de Tokyo. Il s’agissait du maître de ju-jitsu et ancien samouraï, Fukuda Hachinosuke.

La page Google Doodle du jour indique : « En supprimant les techniques les plus dangereuses utilisées dans le ju-jitsu, il a créé le “Judo”, un sport sûr et coopératif basé sur la philosophie personnelle de Kanō, à savoir le Seiryoku-Zenyo (utilisation efficace maximale de l’énergie) et le Jita-Kyoei (prospérité mutuelle de soi et des autres). En 1882, Kanō a ouvert son propre dojo (une salle d’arts martiaux), l’Institut Kodokan de judo à Tokyo, où il allait développer le judo pendant des années. Il a également accueilli les femmes dans ce sport en 1893 ».

Le père du judo

Au cours de sa longue carrière, Jigorō s’est attiré de nombreux éloges et a reçu plusieurs distinctions. Il est devenu le premier membre asiatique du Comité international olympique (CIO) en 1909, et en 1960, le CIO a approuvé le judo comme sport olympique officiel.

Dans sa vie professionnelle, il est resté un éducateur et a même été directeur de l’enseignement primaire pour le ministère de l’Éducation (文部省, Monbushō) de 1898 à 1901, et président de l’École normale supérieure de Tokyo de 1900 à 1920.

Quant à ses honneurs et décorations officielles, il reçut le premier ordre du mérite et le grand ordre du Soleil levant, ainsi que le troisième degré impérial.