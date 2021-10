Quand on reparle d’une date de lancement du Samsung Galaxy S21 FE

Forte du succès du Galaxy S20 FE, la rumeur voulait que Samsung lance le Galaxy S21 FE aux côtés du Galaxy Z Fold 3 lors de l’événement Galaxy Unpacked 2021 en septembre. Cela ne s’est pas produit.

Au lieu de cela, Samsung a organisé un événement Unpacked Part 2 plus tôt ce mois-ci, mais de façon décevante, c’était juste pour les nouvelles couleurs du Galaxy Z Flip 3. Le Galaxy S21 FE devrait maintenant apparaître au début de l’année prochaine, et la dernière fuite corrobore la date de lancement.

Selon LetsGoDigital, Samsung organisera un autre événement Unpacked le 11 janvier 2022, où elle annoncera le Galaxy S21 FE. Selon les rumeurs, le smartphone sera propulsé par le puissant processeur Snapdragon 888 de Qualcomm. Bien que nous ne sachions pas si Samsung lancera une autre version du S21 FE avec un chipset Exynos 2100, c’est une possibilité.

Il pourrait avoir un écran de 6,4 pouces avec une résolution full HD+, et une densité de pixels de 480 ppp.

Le Galaxy S21 FE serait équipé d’une triple caméra à l’arrière avec deux capteurs de 12 mégapixels et une caméra de 8 mégapixels, et il pourrait avoir une caméra frontale logée dans l’écran perforé. L’appareil serait doté de 6 Go de RAM et d’une batterie d’une capacité 4 500 mAh avec un support de la charge rapide de 25 watts. Parmi les autres caractéristiques, citons un capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran et un indice IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Il a réellement du sens ?

Malheureusement, voir le lancement du Galaxy S21 FE en 2022 n’a pas de sens. Si Samsung lance le Galaxy S21 FE au début de l’année 2022, il coïncidera avec le Galaxy S22, qui aura probablement un meilleur chipset, de meilleures caméras et un design plus moderne.

Il sera intéressant de voir si le Galaxy S21 FE est effectivement lancé le 11 janvier, et à quel point il sera compétitif par rapport au reste de la gamme.