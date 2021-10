Le nouveau Microsoft Store de Windows 11 est désormais disponible sur Windows 10

Microsoft est sur le point de publier le nouveau Microsoft Store de Windows 11 pour les utilisateurs de Windows 10. Le fabricant de logiciels a maintenant publié cette nouvelle boutique d’applications pour les testeurs de Windows 10 dans le canal Release Preview, parallèlement à une version finale de la prochaine mise à jour Windows 10 November 2021 Update.

La boutique mise à jour est identique à celle de Windows 11, offrant un meilleur accès aux applications win32, un design plus moderne et toutes les nouvelles applications qui ont récemment fait leur apparition dans la boutique de Microsoft. Ce nouveau Microsoft Store est également plus ouvert qu’auparavant, permettant à des boutiques tierces comme Epic Games Store d’être répertoriées.

Il n’y a pas de prise en charge des applications Android, car cela semble être une fonctionnalité exclusive de Windows 11 pour le moment.

La nouvelle approche de Microsoft à l’égard de sa boutique a également entraîné l’arrivée d’un déluge d’applications, dont Discord, Zoom, VLC, TeamViewer et Visual Studio Code. N’importe quel navigateur peut également être répertorié dans la boutique maintenant, et jusqu’à présent Opera et le navigateur Yandex sont disponibles.

Exciting news today, the new #MicrosoftStore (modern design, support for win32 apps, Disney+ movies and way more) is now available to Windows 10 Insiders! pic.twitter.com/O9zSZ8pudp —Rudy Huyn (@RudyHuyn) October 27, 2021

Globalement, le nouveau Microsoft Store est une mise à jour prometteuse et la société a rendu sa vitrine numérique beaucoup plus conviviale pour les développeurs.

Uniquement pour les Insiders

Si vous voulez tester le nouveau Microsoft Store sur Windows 10, vous devez être sur le canal Insider Release Preview. Nous nous attendons à ce que la nouvelle mise à jour du Store arrive pour tous les utilisateurs de Windows 10 dans les semaines à venir.

Windows 11 n’est sur le marché que depuis quelques semaines, et sa portée est donc limitée par rapport au milliard d’utilisateurs de Windows 10. La mise en place du nouveau Microsoft Store sur Windows 10 devrait inciter davantage de développeurs à y placer leurs applications, car celles-ci seront ainsi accessibles à un plus grand nombre de potentiels clients.