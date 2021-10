Une fuite montre le drone DJI Mavic 3 Cine sous presque tous les angles

De multiples rumeurs ont circulé concernant le drone Mavic 3 de DJI qui n’est pas encore sorti. Mais, il a maintenant fait l’objet d’une fuite complète avant son lancement prévu en novembre, avec des images, des fiches techniques, et plus encore. Les fuites nous viennent de TechnikNews, WinFuture, et Jasper Ellens de DroneXL. Elles montrent à quoi ressemble le drone sous presque tous les angles et détaillent les trois différents bundles Mavic 3 qui seront disponibles (ainsi que les différences entre eux).

Les précédentes rumeurs indiquaient que le Mavic 3 disposera d’une meilleure autonomie que son prédécesseur et d’une recharge USB-C, ainsi que de deux capteurs photo (un capteur photo grand-angle « principal » avec un capteur micro 4/3 et un autre avec un téléobjectif).

Les fuites suggèrent que le drone sera livré à la fois dans le bundle standard de DJI « fly more » et dans un nouveau bundle « Cine ». Comme pour l’actuel Mavic 2, les fuites indiquent que le pack « fly more » comprend des câbles supplémentaires, des batteries, des hélices, un étui et d’autres accessoires que vous n’obtenez pas avec le modèle autonome. Tout comme nous avons vu à travers deux modèles du Mavic 2 (Pro et Zoom), le Cine semble avoir du matériel et des capacités légèrement différents de l’original, ce qui en fait une bête différente.

Contrairement au Mavic 2 Zoom, qui avait un module de caméra différent, les fuites montrent que le modèle Cine comprend des fonctionnalités internes supplémentaires qui devraient le rendre meilleur pour la vidéo.

Selon une fiche technique divulguée et partagée par Jasper Ellens, le Mavic Cine prendra en charge ProRes, le codec vidéo qui a récemment fait son entrée dans les iPhone. Les photos montrent également qu’il sera livré avec le Smart Controller de DJI, qui comprend un écran.

Le Mavic Cine sera le modèle haut de gamme

Les spécifications indiquent également que le modèle Cine disposera de 1 To de stockage interne au lieu des 8 Go inclus dans le modèle standard (bien que les deux modèles soient compatibles avec les cartes micro SD). Si le pack Cine inclut ces mises à niveau, il y a fort à parier que les précédentes rumeurs concernant son prix nettement plus élevé que celui du modèle de base sont exactes.

Ellens laisse également entendre que le Mavic 3 sortira le 5 novembre, avec une image qui semble représenter un indicateur de batterie (ce qui accrédite l’idée que le Mavic nouvelle génération aura plus d’autonomie). Les précédentes rumeurs prévoyaient son arrivée le 15 et un prix de départ de 1 600 dollars, identique à celui du Mavic 2.