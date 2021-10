Google Stadia s’essaie à une nouveauté : un essai gratuit de 30 minutes de jeu

C’est un secret de polichinelle que le service de streaming de Google, Stadia, connaît des problèmes et beaucoup se demandent combien de temps il va durer. Mais Google ne baisse pas les bras et propose une nouveauté. Le service de jeux sur le cloud Stadia de Google ne cesse de trouver de nouveaux moyens d’attirer les joueurs, et voici une nouvelle annonce qui pourrait ravir les joueurs : des essais gratuits et limités dans le temps de jeux entiers, afin que vous puissiez voir s’ils vous conviennent.

Le contexte de cette nouvelle option est clair : Google tente d’attirer de nouveaux clients vers son service de streaming de jeux et espère qu’en proposant une version de démonstration des jeux limitée dans le temps, elle pourra en persuader un ou deux de rester. Il s’agit certainement d’une solution que d’autres fournisseurs peuvent volontiers copier, car vous pouvez jeter un coup d’œil à un jeu en toute sécurité, sans avoir à télécharger quoi que ce soit ou à souscrire un abonnement complet pour le faire.

Comme le rapporte 9to5Google, vous pouvez désormais vous rendre sur le site de Stadia, vous connecter avec votre compte Google et jouer à un essai gratuit de 30 minutes de Hello Engineer en suivant ce lien et en faisant défiler la page jusqu’au bouton « Essai gratuit » que vous voyez ci-dessous.

Google a également créé une page Web dédiée aux autres essais gratuits qu’il pourrait proposer à l’avenir, mais vous n’y trouverez pour l’instant que Hello Engineer. Google a précédemment essayé quelques démos limitées.

Honnêtement, ce n’est pas encore aussi transparent que cela pourrait l’être. Vous devez toujours vous connecter avec ce compte Google (même si vous êtes déjà connecté à votre compte Google pour Gmail, Drive, etc.), vous devez toujours passer par un écran dédié, et un autre écran pour vérifier l’accès, puis attendre un peu que le jeu se charge. Autrement dit, nous n’en sommes pas encore au stade magique du « cliquer sur une publicité pour un jeu et jouer instantanément à ce jeu ».

Un pas dans la bonne direction

Mais c’est un pas dans la bonne direction, surtout si cela devient une caractéristique standard des titres Stadia. Et pourquoi pas ? Du point de vue d’un développeur ou d’un éditeur de jeux, la création d’une démo ne nécessite aucun travail et le fait qu’il s’agisse d’un jeu sur le cloud devrait atténuer toute préoccupation en matière de confidentialité.

Si vous appréciez Hello Engineer, vous pouvez l’acheter pour 19,99 euros sur Stadia, ou souscrire un abonnement Stadia Pro qui l’inclut gratuitement. Pour Google, il s’agit d’une expérience qui durera plusieurs mois.