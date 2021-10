Les nouvelles fonctionnalités de Photoshop et Illustrator font de l’iPad un véritable éditeur de photos

La conférence annuelle d’Adobe, Adobe MAX, a débuté hier, et jette les bases d’un large éventail de nouvelles mises à jour pour les logiciels Adobe les plus populaires, tels que Photoshop, Illustrator, etc. Des mises à jour spécifiques sont également prévues pour l’iPad. L’événement de trois jours comprendra également des démonstrations de techniques, des discours et des ateliers.

Les mises à jour les plus importantes concernent Photoshop pour PC de bureau, mais de nouvelles fonctionnalités importantes sont également disponibles pour Photoshop pour iPad. Comme nous l’avons souvent constaté au cours des dernières années, l’IA Sensei d’Adobe est à l’origine de bon nombre de ces nouvelles fonctionnalités, du moins en ce qui concerne la version de bureau.

Photoshop

La version de bureau de Photoshop bénéficie de plusieurs mises à jour. Certaines d’entre elles, comme l’harmonisation des images, sont encore en phase de test bêta. L’harmonisation, illustrée ci-dessus, permet de faire correspondre des éléments d’un calque à un autre. Une autre fonctionnalité intéressante, appelée Mélangeur de paysages, permet de combiner des photos de paysages, transformant une journée de printemps en une journée d’automne avec des arbres rouges et orange.

La plus grande nouveauté de la version de bureau est sans doute le masquage automatique au survol de l’outil de sélection d’objets. Cet outil est désormais capable de détecter automatiquement la plupart des objets d’une image et d’en mettre un en évidence lorsque vous passez votre curseur dessus. Adobe fait remarquer que si le masquage automatique rend l’outil de sélection d’objets plus précis, Sensei AI n’est pas encore en mesure de détecter tous les objets d’une image, mais qu’il devrait bientôt y parvenir, car le masquage automatique au survol utilise l’apprentissage automatique. En outre, les utilisateurs peuvent maintenant aller dans Calque > Masquer tous les objets pour générer des masques pour chaque objet dans un calque (en supposant, bien sûr, que l’IA les détecte tous).

Une nouvelle fonctionnalité très demandée est la prise en charge inter-applications entre Illustrator et Photoshop. Vous pourrez copier des formes vectorielles telles que des rectangles et des cercles depuis Illustrator et les coller dans Photoshop. Les formes conserveront des attributs modifiables tels que le remplissage, le mode de fusion et l’opacité, pour autant que Photoshop prenne en charge ces fonctionnalités.

Photoshop pour iPad

Bien que l’iPad ne reçoive pas autant de nouvelles fonctionnalités que son homologue de bureau, il y a tout de même quelques nouveautés importantes à découvrir. Tout d’abord, la prise en charge des appareils photo bruts vous permettra d’importer et de modifier des photos brutes provenant d’iPhone 12 et 13 Pro ou d’appareils photo numériques. Cette nouvelle fonctionnalité prend en charge tout fichier brut d’appareil photo qu’Adobe Camera Raw prend déjà en charge et permet d’effectuer des ajustements d’éclairage et de couleur, ainsi que des ajustements automatiques et un noir et blanc automatique.

Les utilisateurs de Photoshop sur iPad bénéficient également d’une nouvelle fonctionnalité qui leur permet de convertir des calques en objets intelligents. Il semble que n’importe quel nombre de calques ou de groupes de calques puisse être converti en objets intelligents, comme c’est le cas sur un ordinateur de bureau, ce qui permettra ensuite aux utilisateurs d’effectuer des modifications non destructives avant de les retransformer en calques d’origine.

Illustrator

Il sera bientôt beaucoup plus facile d’apprendre à utiliser la version de bureau d’Illustrator, grâce au nouveau panneau Découvrir, qui permet de rechercher des fonctionnalités et fournit une assistance pour les utiliser. Les utilisateurs de la version de bureau pourront également accéder à Adobe Substance 3D depuis Illustrator, ce qui facilitera l’importation de textures réalistes et leur application à des surfaces 2D et 3D.

Illustrator sur l’iPad bénéficie également d’un grand nombre de mises à jour. Vectoriser est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de convertir des images, même des photos de croquis de référence, en images vectorielles aux lignes nettes. Après avoir pris une photo de l’esquisse, Vectoriser dessinera automatiquement le graphique pour que vous puissiez commencer à travailler avec lui dans Illustrator. Les utilisateurs de l’iPad d’Apple bénéficieront également de nouvelles brosses, de l’historique des versions, etc.

Creative Cloud

Les abonnés à Creative Cloud bénéficient de nombreuses nouveautés, mais les outils de collaboration améliorés sont les plus intéressants. Adobe lance Photoshop et Illustrator sur le Web, ce qui permet aux abonnés à Creative Cloud de partager des projets avec des personnes qui n’ont pas accès aux logiciels d’Adobe. Les personnes avec lesquelles vous partagez des projets peuvent les visualiser et les commenter directement dans leur navigateur, et vous pouvez accéder à leurs commentaires sur les applications de bureau ou pour iPad. Si la personne avec laquelle vous collaborez est abonnée à Photoshop, elle aura accès aux outils de modification de base afin de pouvoir travailler avec vous où que vous soyez.

Authenticité du contenu

L’authentification du contenu est une nouvelle fonctionnalité destinée aux abonnés de Creative Cloud. Lorsque les utilisateurs optent pour cette fonctionnalité, ils peuvent joindre des informations sur l’image et les modifications qu’ils ont apportées pendant le travail. Ces métadonnées offrent une transparence aux consommateurs, qui peuvent examiner les détails de l’image. Les ressources provenant d’Adobe Stock incluront automatiquement des références de contenu, permettant aux consommateurs de voir quels éléments d’une image sont des ressources de stock.

Le blog d’Adobe explique l’importance de rendre ces informations disponibles, précisant que cette transparence « permet aux spectateurs de mieux comprendre ce qu’ils voient sur Internet et de prendre des décisions plus éclairées ».

Ce changement protège également les professionnels de la création, dont plus de la moitié ont vu leur travail volé, plagié ou incorrectement crédité, selon une étude d’Adobe.