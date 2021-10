Samsung ouvre enfin le système d’exploitation Tizen aux fabricants de Smart TV tiers

Il est donc assez agréable de voir que Samsung se joint à des entreprises comme Google et LG pour offrir sa plateforme Tizen riche en fonctionnalités à d’autres fabricants de Smart TV. Cependant, il est actuellement difficile de savoir combien de marques sont prêtes à accepter l’offre de Samsung et à livrer leurs téléviseurs connectés avec Tizen à bord.

Samsung n’est pas la seule entreprise à proposer son système d’exploitation TV interne à d’autres fabricants. Google propose Android TV aux fabricants tiers pour qu’ils l’intègrent à leurs téléviseurs connectés. Plus tôt cette année, LG a également pris le train en marche et a lancé un service de licence pour sa plateforme webOS.

Tizen est déjà une plateforme assez complète pour les Smart TV, offrant un accès complet aux plateformes mondiales de streaming musical et vidéo les plus populaires telles que Netflix, Prime Video, Hulu, Disney+ Hotstar, Apple TV+, Apple Music, Spotify, YouTube TV, et bien d’autres.

Selon Samsung, « les fabricants qui souhaitent introduire une plateforme TV haut de gamme comme Tizen peuvent le faire rapidement et à moindre coût, et utiliser la marque Tizen pour promouvoir leurs produits lors d’événements externes majeurs ».

Lors de sa conférence annuelle des développeurs 2021, Samsung a levé le voile sur de nombreux nouveaux logiciels et services. Le géant coréen a annoncé diverses améliorations pour son assistant vocal Bixby, Samsung Health, le système de sécurité Samsung Knox et l’écosystème SmartThings. Parmi celles-ci, Samsung a fait une annonce importante : l’ouverture de la plateforme Tizen aux autres fabricants de Smart TV .