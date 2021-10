Les Galaxy S22 et S22+ pourraient présenter des bords symétriques et copier l’iPhone 13

Un autre jour, une autre fuite du Galaxy S22 ! La nouvelle norme semble être de remplir le temps entre les sorties avec des fuites et des rumeurs. La dernière en date provient de @IceUniverse et concerne le design des prochains flagships Samsung, les Galaxy S22 et S22+.

Selon le message Twitter que la source a partagé, les deux smartphones Galaxy S22 et S22+ présenteront des biseaux symétriques et des façades et dos plats. « Le Galaxy S22 et le S22+ ressemblent à l’iPhone 13 sans encoche. L’avant et l’arrière sont plats et à bords symétriques », peut-on lire dans la déclaration exacte de la page Twitter.

S22 and S22 + look like iPhone 13 without notch. The front and rear are flat and symmetrical bezel — Ice universe (@UniverseIce) October 26, 2021

Ce court message contient beaucoup d’informations — notamment la partie où le Galaxy S22 est comparé à l’iPhone 13. Devons-nous nous attendre à un changement aussi radical du design de la série Galaxy S de la part de Samsung, juste pour « copier Apple », comme le suggèrent certains des commentaires sous le message Twitter ?

Un autre point intéressant est la partie « sans encoche ». Un bord d’écran uniforme sans encoche peut signifier deux choses. Premièrement, les Galaxy S22 et S22+ seront dotés d’une caméra frontale traditionnelle logée dans un écran poinçonné. Deuxièmement (ce qui est quelque peu improbable), la nouvelle gamme sera dotée de caméras sous l’écran, analogues à celles du Galaxy Z Fold 3.

La partie « avant et arrière plats » est délicate — tous les rendus et les fuites jusqu’à présent laissent entendre que la série Galaxy S22 avec un design incurvé, au moins sur le dos. D’un autre côté, un avant et un arrière plats ne signifient pas nécessairement un châssis plat.

Un événement au premier trimestre 2022

Le prochain événement Galaxy Unpacked est prévu pour le premier trimestre 2022, mais presque tout ce qui concerne les nouveaux smartphones a fuité ou une rumeur s’y rattache. Il y a quelques mois, la taille des batteries des Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra est apparue dans une liste de certification 3C, correspondant essentiellement aux capacités de la précédente génération.

Sur le plan matériel, certaines informations indiquent que les Galaxy S22 et S22+ pourraient être équipés du capteur de caméra ISOCELL GN5 de 50 mégapixels de Samsung, tandis que le Galaxy S22 Ultra (ou Note 22 Ultra) pourrait être équipé du nouveau capteur ISOCELL HP1 de 200 mégapixels.

Le processeur à l’intérieur de la série Galaxy S22 est une tout autre histoire. La rumeur veut que la puce de Samsung de nouvelle génération — le Exynos 2200 — soit doté du GPU « Voyager » d’AMD et de l’architecture à transistors de nouvelle génération de Samsung, et à en juger par les documents de presse qui ont fuité, cela pourrait être le cas.