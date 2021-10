Adobe propose une version simplifiée de Photoshop et Illustrator sur le Web

Adobe met Photoshop et Illustrator sur le Web, ce qui vous permet d’apporter des modifications aux documents hébergés dans le cloud sans avoir à les télécharger et à ouvrir l’application.

Il s’agit d’une avancée fascinante pour ces deux applications, mais aussi d’une très petite avancée pour l’instant : il ne s’agit pas de versions complètes de Photoshop et d’Illustrator, ou d’une version qui s’en approche.

Vous pouvez naviguer dans les calques, laisser des annotations et des commentaires, et effectuer des modifications de base à l’aide d’outils tels que la gomme, la brosse à retoucher et le lasso de sélection. Mais, vous devrez toujours ouvrir l’application pour toute modification substantielle.

« Nous n’apporterons pas toutes les fonctionnalités dès le premier jour, mais nous voulons vraiment débloquer toutes les modifications de base qui sont mieux réalisées dans le navigateur avec la personne avec laquelle vous travaillez », a déclaré Scott Belsky, chef de produit chez Adobe. Belsky décrit la version Web de Photoshop comme offrant un « niveau d’édition léger » qui fonctionne avec de « vrais fichiers PSD ».

Ces fonctionnalités s’inscrivent dans l’un des grands thèmes des annonces faites par Adobe aujourd’hui : faciliter la collaboration entre les différents services Creative Cloud. L’objectif de Photoshop et d’Illustrator sur le Web est de permettre aux personnes avec lesquelles vous partagez des fichiers à des fins de révision — un client, un éditeur, un ami — de travailler plus facilement avec vous sur les ajustements. Auparavant, ils pouvaient faire des annotations et des commentaires sur le document. Mais désormais, s’ils en ont l’autorisation, ils pourront également intervenir et apporter quelques modifications de base.

Un abonnement à Creative Cloud

Adobe ajoute également à Photoshop un panneau permettant d’examiner les commentaires laissés par les utilisateurs. Enfin, la société ajoute un nouveau hub sur son site Web pour permettre aux équipes d’organiser leurs ressources et de créer des moodboards en collaboration.

Il faut être abonné à Creative Cloud pour utiliser Photoshop pour le Web, qui est disponible en version bêta. Illustrator pour le Web est lancé en tant que version bêta sur invitation uniquement, les inscriptions étant acceptées à partir d’aujourd’hui.