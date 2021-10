Zoom va mettre sa fonction de transcriptions automatique à la disposition de tous

Plus tôt cette année, Zoom a annoncé son intention de mettre sa fonction de transcriptions automatique à la disposition de tous, et pas seulement aux abonnés payants. La société avait déclaré à l’époque qu’elle déploierait la fonctionnalité pour tout le monde à l’automne 2021, et comme promis, ce moment est enfin arrivé. Vous n’avez plus besoin de payer pour utiliser la fonction d’accessibilité.

Les transcriptions en direct pendant les appels Zoom sont une fonctionnalité intéressante pour de nombreux utilisateurs, mais c’est un outil de participation essentiel pour ceux qui ont des difficultés à entendre. Le verrouillage des fonctions d’accessibilité derrière un plan payant est controversé pour la raison évidente qu’il oblige ceux qui ont besoin de ces fonctions à payer pour y accéder.

Zoom a tenu sa promesse de mettre les sous-titres automatiques à la disposition des utilisateurs gratuits, déclarant dans un article de blog « qu’il est important pour nous que tout le monde puisse se connecter, communiquer et participer » aux appels vidéo. Évidemment, cette fonctionnalité reste également disponible pour les clients payants.

Les utilisateurs de comptes gratuits peuvent activer la fonction de transcriptions automatique depuis le portail Web de Zoom.

La société note que les utilisateurs individuels qui accèdent à Zoom dans le cadre d’un compte multiple devront demander à l’administrateur de leur compte d’activer la fonction pour les utilisateurs avant de pouvoir y accéder. La barre d’outils de réunion permet aux participants à un appel vidéo de demander en privé à l’hôte d’activer les transcriptions en direct, et Zoom conserve la prise en charge des services de sous-titres tiers et des sous-titres manuels.

Zoom rend sa plateforme plus accessible

La fonction de transcriptions automatique rejoint les autres fonctions d’accessibilité de Zoom, notamment la prise en charge des lecteurs d’écran, la possibilité de mettre en avant les vidéos d’interprètes, la transcription des messages vocaux et les outils d’accessibilité du clavier, entre autres. Les utilisateurs qui souhaitent activer les sous-titres codés automatiques peuvent trouver plus d’informations sur cette fonction dans le document de support de Zoom.

En ajoutant les sous-titres générés automatiquement à sa formule gratuite, Zoom rend sa plateforme plus accessible, ce qui devrait empêcher les utilisateurs de choisir d’héberger leurs appels vidéo sur Google Meet, Microsoft Teams ou un autre service de vidéoconférence concurrent.