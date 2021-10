by

Le MacBook Air 2022 pourrait arriver en mai avec la plus grande refonte d’Apple

Le MacBook Air 2022 d’Apple a déjà fait l’objet d’une rumeur selon laquelle il arriverait à la mi-2022, et maintenant une source semble aller en ce sens en déclarant qu’il pourrait sortir dans environ 6 à 8 mois.

C’est la dernière nouvelle de la newsletter de Mark Gurman, comme le souligne MacRumors, dans laquelle il affirme qu’il s’attend à ce que le lancement ait lieu dans ce délai, ce qui signifie que le MacBook Air 2022 pourrait arriver dès le mois de mai prochain.

Gurman note également qu’il n’y aura pas d’autre événement Apple cette année ni d’autres nouveaux produits pour 2021, donc la source semble nous faire savoir qu’il n’y aura pas de lancement en novembre.

Le prochain MacBook Air devrait être construit autour de la puce Apple M2 et aura un design complètement nouveau — en fait, il s’agira de la plus importante refonte du MacBook Air depuis 2010, estime Gurman. En théorie, il s’inspirera du nouvel iMac de 24 pouces, avec des bords blancs et de nombreux choix de couleurs, comme nous l’avons déjà entendu par diverses rumeurs.

En fait, c’est exactement ce que nous a dit un autre divulgateur, Dylandkt, qui estime qu’un clavier et des bords d’écran de couleur blanc cassé sont envisagés, ainsi qu’un nouvel écran Mini-LED (comme vu sur les MacBook Pro récemment dévoilés).

Un iMac plus grand et un nouveau Mac mini attendus

En parlant de cela, de nouveaux rendus (en fait, des versions mises à jour d’images partagées il y a quelque temps) de ce à quoi pourrait ressembler le MacBook Air 2022 ont été produits sur la base de la fuite de Dylandkt. Ils proviennent de Jon Prosser, et montrent l’ordinateur portable avec de fins bords blancs, et une encoche pour la webcam — bien que Dylandkt ait précisé qu’ils ne pouvaient pas confirmer si l’encoche serait présente, ou non.

En outre, dans son bulletin d’information, Gurman a déclaré que l’année prochaine, nous pouvons nous attendre à un iMac plus grand avec une puce Apple, et un nouveau Mac mini.