LG travaille apparemment sur son premier Chromebook

Les livraisons de Chromebook ont explosé au cours des 18 derniers mois, grâce ou non à la pandémie de COVID-19 et au passage au télétravail et à l’enseignement à distance. Il n’est pas surprenant que quelques fabricants tentent aujourd’hui de tirer parti de la nouvelle popularité de la plateforme avant que la demande ne se tarisse. Cependant, de tous les fabricants de PC, LG a été remarquablement absente sur ce secteur pendant des années, mais cela pourrait changer maintenant que l’existence d’un certain LG Chromebook a été aperçue.

Le 18 octobre, un dépôt a été répertorié auprès du Bluetooth SIG pour un « LG Chromebook ». Le listing, repéré par Chrome Unboxed, ne nous donne pas beaucoup plus d’informations. Le numéro de modèle de l’appareil est « 11TC50Q », et la machine devrait avoir une version de Bluetooth 5.

Sans aucune déclaration officielle de LG, nous ne pouvons pas être sûrs que le produit existe. Mais puisque la société a fait l’effort d’obtenir la certification Bluetooth auprès de la Bluetooth SIG, un Chromebook de la marque LG est loin d’être une chimère. De plus, il serait logique pour LG de sortir un Chromebook.

LG est présent dans de multiples secteurs de la technologie, allant des appareils de cuisine aux téléviseurs haut de gamme, en passant par les solutions audio et même les panneaux solaires. La gamme actuelle de PC de LG est centrée sur sa série d’ordinateurs portables ultralégers Gram. Comme les Chromebook utilisent des composants à faible puissance, la chaleur peut être mieux gérée, ce qui permet des conceptions fines et sans ventilateur. Cela en fait également une bonne option pour les voyages.

Comme l’a noté Chrome Unboxed, LG a fabriqué un PC tout-en-un basé sur Chrome OS, appelé Chromebase, en 2014, mais n’a pas pu rivaliser avec les rivaux Windows et macOS. Depuis lors, Chrome OS n’est jamais devenu une réalité pour LG, et la société n’a jamais lancé de Chromebook sous forme d’ordinateur portable.

Une puce Intel ?

Si LG sort un Chromebook, il sera intéressant de voir s’il obtient la marque Gram de LG. Actuellement, tous les ordinateurs portables Gram de LG sont des modèles fins et légers équipés de puces Intel. La marque fabrique également quelques ordinateurs portables AMD Ryzen avec la marque LG Ultra PC. Un LG Gram Chromebook impliquerait des puces Intel, un processeur avec lequel LG a beaucoup d’expérience.

Le retour de LG sur Chrome OS est peut-être parfaitement synchronisé dans le contexte des tendances actuelles dans l’espace informatique personnel. L’entreprise dispose également de nombreuses opportunités pour percer sur un nouveau marché après son retrait de la course au mobile. Avec le CES 2022 qui devrait être un grand retour aux événements en personne, c’est aussi le moment idéal pour LG de révéler son retour avec son tout premier Chromebook.