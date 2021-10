Une fuite suggère que la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sera dotée d’une encoche ?

On ne sait pas encore quand la nouvelle tablette sera lancée. Le rapport affirme que Samsung avait prévu de lancer la tablette entre novembre et décembre. Cependant, avec la pénurie actuelle de puces, le lancement aurait pu être retardé. Maintenant, nous pourrions voir Samsung lancer la supposée Galaxy Tab S8 Ultra avec l’encoche entre janvier et février de l’année prochaine , aux côtés de la série de flagships Galaxy S22.

En ce qui concerne le design, la Tab S8 Ultra sera analogue à la Tab S7 de l’année dernière — avec des lignes d’antenne, un réseau de caméras, et la bande magnétique pour charger (et tenir) le S Pen à l’arrière. La face avant reste également inchangée.

L’écran de la Galaxy Tab S8 Ultra sera énorme. 91 Mobiles affirme que la Tab S8 Ultra sera livrée avec un écran de 14,6 pouces , alors que les Tab S8 et S8+ seront livrées avec des écrans respectivement de 11 pouces et 12,4 pouces. L’écran de la Tab S8 Ultra sera un panneau OLED avec une résolution de 2 960×1 848 pixels.

Samsung devrait introduire trois nouvelles tablettes Android aux côtés de sa série phare Galaxy S22 l’année prochaine, à savoir la Galaxy Tab S8 , la Tab S8+ et la Tab S8 Ultra. Si l’on en croit les fuites, les modèles « Ultra » des appareils 2022 de Samsung sont ceux qu’il faut garder à l’œil. Le Galaxy S22 Ultra pourrait être si éloigné du Galaxy S22 et du Galaxy S22+/Pro qu’il pourrait aussi bien s’appeler le Galaxy Note 22 Ultra. Cette distinction pourrait en fait s’appliquer à la Galaxy Tab S8 Ultra.