Les AirPods 3 pourraient arriver avec un étui de charge résistant à l’eau

Les derniers écouteurs d’Apple ont été annoncés lundi dernier lors de l’événement Unleashed qui a également révélé les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro, plus grands et plus puissants.

Les nouveaux AirPods 3 sont arrivés avec un nouveau design et plusieurs mises à niveau, notamment le son Spatial Audio, la résistance à l’eau IPX4, et plus encore. Cependant, il semble que Cupertino ait oublié de mentionner une mise à niveau supplémentaire qui accompagne le nouvel étui de charge de ses derniers AirPods, car il semble que la résistance à l’eau des écouteurs puisse également s’appliquer à leur étui de transport.

Les nouveaux AirPods 3 présentent des tonnes de mises à niveau intéressantes par rapport aux modèles AirPods ordinaires qui sont toujours disponibles à l’achat sur Amazon, et d’autres boutiques en ligne. Ces écouteurs sans fil sont vendus 199 euros, un prix qui peut être difficile à justifier étant donné que les AirPods ordinaires avec un étui de charge sans fil sont vendus 150 euros seulement, et que les AirPods Pro, plus puissants, peuvent être achetés aux alentours de 240 euros, ou moins, selon l’endroit où vous les achetez et les offres disponibles.

Ainsi, acheter une nouvelle paire d’AirPods 3 pour 199 euros ne semble pas être une affaire très intéressante, d’autant plus après avoir réalisé qu’ils ne disposent pas de la fonction de réduction active du bruit comme les modèles Pro. Toutefois, l’affaire peut sembler plus intéressante si l’on considère que les nouveaux AirPods 3 sont équipés d’un étui de recharge MagSafe qui présente également la même résistance à l’eau IPX4 que les écouteurs qu’il porte.

Cela en ferait le premier étui de charge à inclure cette fonctionnalité, car l’étui des AirPods Pro n’est pas résistant à l’eau ou à la sueur.

Le premier étui de charge résistant à l’eau

En d’autres termes, vos nouveaux AirPods 3 et leur étui de charge pourront résister à des éclaboussures d’eau, mais ils ne résisteront pas à des jets d’eau ou à une immersion dans l’eau.

Ces nouveaux écouteurs disposent également d’une nouvelle fonctionnalité qui se présente sous la forme d’un capteur de détection de la peau qui lui permet de détecter s’ils sont portés ou non, alors que les AirPods Pro, plus chers, utilisent des capteurs optiques doubles pour détecter s’ils sont dans les oreilles de l’utilisateur.