Innovation Facebook : Un lecteur vidéo plein écran pour tous

Dans une ère où le contenu vidéo règne en maître sur les plateformes sociales, Facebook entreprend une mise à jour majeure pour rester compétitif.

Facebook lance une nouvelle version de son lecteur vidéo pour mobile, qui va intégrer l’aspect vertical rendu omniprésent par TikTok et Reels à l’ensemble du contenu vidéo de la plateforme, a annoncé Meta dans un article de blog mercredi. Cette innovation ne se contente pas de simplifier la visualisation et le partage de vidéos ; elle privilégie également le format vertical par défaut, s’alignant ainsi sur les habitudes de consommation mobile.

Dans ce nouveau design, les vidéos Reels, Facebook Live et les vidéos de longue durée seront affichées par défaut en plein écran, au format portrait. Le nouveau lecteur vidéo sera lancé sur iOS et Android aux États-Unis et au Canada dans les prochaines semaines, avant d’être lancé dans le monde entier dans les mois qui suivront.

Auparavant, Facebook alternait entre plusieurs formats pour son expérience vidéo. Vous pouviez par exemple voir une vidéo plus longue dans une vue horizontale, tandis que d’autres vidéos étaient lues directement dans le fil d’actualité de Facebook. Le lecteur mis à jour s’orientera automatiquement vers les vidéos verticales, mais inclura également une option plein écran pour la plupart des vidéos horizontales — il vous suffira de retourner votre téléphone pour les regarder en mode paysage.

Vous pouvez voir le nouveau lecteur vidéo de Facebook en action dans le GIF ci-dessous :

Facebook, opportunité d’accroître le temps passé sur la plateforme

L’aspect et la convivialité du lecteur vidéo de Facebook seront également modifiés. Un curseur situé en bas du lecteur permettra aux utilisateurs de passer à différentes parties de la vidéo. De nouvelles commandes permettront de mettre en pause et de rembobiner.

L’une des caractéristiques les plus marquantes de cette mise à jour est l’amélioration des recommandations de vidéos, conçue pour captiver davantage l’utilisateur en lui suggérant le contenu le plus pertinent, peu importe sa nature. Pour les créateurs et les annonceurs, ce changement pourrait significativement impacter des indicateurs clés tels que le temps de visionnage et la portée. Pour Facebook, il s’agit d’une opportunité d’accroître le temps passé sur la plateforme et de renforcer son offre publicitaire face à des géants comme YouTube et TikTok, connus pour leurs algorithmes de recommandation performants.

La décision de Facebook de privilégier le format vidéo vertical témoigne d’une évolution dans les modes de consommation, majoritairement mobiles à l’heure actuelle.

Renouveler son attrait auprès des jeunes

Alors que Facebook cherche à renouveler son attrait auprès des jeunes générations, des signaux indiquent un regain d’intérêt pour la plateforme, notamment via son Marketplace. Avec le potentiel bannissement de TikTok aux États-Unis, Facebook pourrait se positionner comme une alternative de choix pour la consommation de vidéos, consolidant ainsi sa présence dans le paysage des médias sociaux.