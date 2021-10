Huawei lance sa smartwatch Watch GT 3 à partir de 249,99 euros

Huawei a annoncé le tout nouveau smartphone nova 9 sur le marché européen. Avec le nouveau smartphone, Huawei a également annoncé de nouveaux écouteurs sans fil FreeBuds Lipstick — oui, vous avez bien lu — et la très attendue smartwatch Watch GT 3 à partir de 249,99 euros.

La Huawei Watch GT 3 sera disponible en deux tailles, dont une version de 46 mm (Active, Classic et Elite) et une version de 42 mm (Active et Elite). Elle a un look similaire à la génération précédente de Watch GT 2 avec un écran arrondi. L’écran est également plus résistant aux rayures et aux empreintes digitales.

Le modèle de 46 mm pèse 42 grammes (vraisemblablement sans le bracelet) et possède un écran AMOLED de 1,43 pouce avec une résolution élevée de 466 x 466 pixels. La Watch GT 3 de 42 mm, plus petite, est dotée d’un écran de 1,32 pouce et est plus légère (35 grammes). Huawei a fait en sorte que la Watch GT 3 soit également très fine, le boîtier ne faisant que 11 mm d’épaisseur pour le modèle de 46 mm et 10,2 mm pour la version de 42 mm. À titre de comparaison, l’Apple Watch Series 7 fait 10,7 mm d’épaisseur.

Sur le côté du boîtier se trouve une couronne rotative pour naviguer dans le système d’exploitation, un bouton d’action unique en dessous. Le logiciel est alimenté par un processeur mis à niveau par rapport à celui utilisé dans la Watch GT 2 Pro, et le capteur au dos de la montre est également nouveau. Le capteur TruSeen 5.0+ contient plus de récepteurs de signaux pour collecter davantage de lumière, ce qui, combiné à un algorithme d’IA amélioré et à un nouveau film optique pour réduire les interférences du signal, devrait rendre les lectures de la fréquence cardiaque et de l’oxygène du sang encore plus précises qu’auparavant.

L’arrière du boîtier présente une courbe de 2.5D, ce qui, selon Huawei, le rend plus efficace pour prendre des mesures sur une peau en sueur.

Un suivi de l’activité précis

En matière de fonctionnalités, elle propose plus de 100 modes sportifs, dont 19 entraînements professionnels, 12 activités de plein air et 7 entraînements en intérieur. Comme vous pouvez vous y attendre, elle peut suivre les calories brûlées, la fréquence cardiaque, le sommeil, et elle dispose également d’un tracker Sp02 24/7. Au total, ce sont 8 capteurs qui peuvent vous suivre tout au long de la journée et pendant vos séances d’entraînement. La Watch apportera également une toute nouvelle interface utilisateur utilisant Harmony OS.

La nouvelle Watch GT 3 offre une autonomie analogue à celle de la Watch GT 2. Huawei affirme qu’une charge rapide de 10 minutes vous permettra de recharger la smartwatch jusqu’à 20 % de charge. La Watch est censée durer jusqu’à 2 semaines avec une seule charge.

Disponibilité et prix

Huawei commercialisera la Watch GT 3 en différentes options :

Huawei Watch GT 3 46 mm—Active Noir : 249,99 euros

Huawei Watch GT 3 46 mm—Classic Marron: 269,99 euros

Huawei Watch GT 3 46 mm—Elite Acier : 329.99 euros

Huawei Watch GT 3 42 mm—Active Noir : 229.99 euros

Huawei Watch GT 3 42 mm—Elegant Blanc : 249,99 euros

Huawei Watch GT 3 42 mm—Elegant Or: 299,99 euros

La Huawei Watch GT 3 sera lancée en France le 3 décembre, et les clients pourront la précommander dès aujourd’hui dans le Huawei Store. Les clients qui précommandent peuvent prétendre à une paire gratuite d’écouteurs FreeBuds 4i — d’une valeur de 75 euros.