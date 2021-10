Google a ajouté une nouvelle fonctionnalité à sa plateforme Google Chat, qui vous permet de marquer un message comme lu ou non lu. D’autres services de discussions tels que Slack et Microsoft Teams disposent de cette fonctionnalité depuis un certain temps, et Google a décidé de rattraper son retard.

La nouvelle fonctionnalité est déjà en cours de déploiement et devrait être disponible à la fois sur le mobile et le bureau, et elle fonctionne dans les discussions individuelles ainsi que dans les espaces.

Comment marquer un message comme non lu dans Google Chat sur mobile ?

Appuyez longuement sur un message de chat Dans le menu contextuel, sélectionnez l’option « Marquer comme non lu » Vous pouvez également effectuer cette opération en appuyant sur le nom d’un contact dans le coin supérieur gauche et en appuyant sur le bouton dans les options de conversation

Bien entendu, vous pouvez supprimer tous les badges « non lu » de chaque message et les faire apparaître à nouveau comme « lu ».

Comment marquer un message comme non lu dans Google Chat sur le bureau ?

Passez simplement le curseur de la souris sur un message Sélectionnez l’option « Marquer comme non lu » dans le menu qui s’affiche Google ajoute une nouvelle fonctionnalité « Marquer comme non lu » à Google Chat

Vous pouvez également utiliser le menu déroulant d’une conversation particulière pour marquer tous les messages comme non lus dans cette conversation.

Le principal scénario d’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité concerne les cas où vous venez d’ouvrir un message important, mais ne l’avez pas vraiment lu, et où vous souhaitez le garder comme non lu pour vous rappeler d’y revenir plus tard. Comme l’a fait remarquer Google, la nouvelle fonctionnalité permet de revenir plus facilement aux messages restés sans réponse à un moment ultérieur.

La nouvelle option « Marquer comme non lu » est également disponible dans le chat intégré de Gmail. Google déploie progressivement cette fonctionnalité pour tous les utilisateurs de Google Workspace, G Suite et les clients Business.