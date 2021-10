Microsoft dévoile les cartes de stockage Seagate Xbox Series X de 512 Go et 2 To

Microsoft semble convaincue que Seagate sera la meilleure entreprise à promouvoir pour l’extension du stockage des Xbox Series X et Xbox Series S. Lors du lancement de la console, le service « Designed for Xbox » de Microsoft a annoncé une « collaboration étroite avec Seagate » pour créer une extension du stockage de la Xbox Series X.

Selon l’annonce faite par Designed for Xbox le 21 octobre 2021, Seagate propose une paire de nouvelles cartes d’extension pour la dernière console Xbox. L’une d’entre elles contient 512 Go d’espace de stockage, l’autre est effectivement quatre fois plus grande avec 2 To. Mais, si les joueurs veulent augmenter la capacité de stockage de leur Xbox de 2 To, ils devront être prêts à débourser l’équivalent d’une console.

Le plus grand des deux sortira au début du mois de décembre de l’année 2021 et sera commercialisé à un prix recommandé d’environ 489,88 euros. La carte d’extension de 512 Go sera commercialisée à la mi-novembre. Vous pouvez précommander cette carte de 512 Go dès maintenant si vous voulez lâcher environ 164,99 euros pour un produit que vous n’obtiendrez pas plus tôt ou pour lequel vous n’obtiendrez aucune sorte de remise suite à ladite précommande.

Le prix des nouvelles cartes mémoire pour Xbox est assez élevé si l’on considère le prix standard d’un matériel analogue. Les cartes mémoire sont essentiellement des SSD NVMe PCIe Gen 4, un disque PC qui devient beaucoup plus courant dans les ordinateurs de jeu d’aujourd’hui. En fait, les propriétaires de PS5 qui souhaitent étendre le stockage de leur console ne peuvent le faire qu’avec l’un de ces disques. Cependant, ils n’auront pas à débourser autant d’argent pour le faire.

Les cartes Seagate se branchent sur les Xbox Series X ou S avec la plus grande facilité. Elles donnent l’impression d’avoir été conçues pour être là dès le départ. Selon Microsoft, « la carte d’extension est conçue pour correspondre exactement aux performances du stockage interne de la Xbox Series X|S ».

Un prix très très élevé

Donc oui, la solution de stockage de la Xbox est beaucoup plus facile que celle de la PS5, car vous n’avez pas besoin de tournevis, il suffit de brancher et de jouer. Cependant, le prix est roi, et si les SSD pour la PS5 deviennent moins chers que les cartes de stockage Xbox, il sera facile de conclure qui a la meilleure solution de stockage.

C’est donc comme si vous aviez plus de stockage que d’habitude, mais il n’y a aucune chance que vous trouviez un retard perceptible dans le jeu ou le transfert de données lors de la sauvegarde ou du chargement de jeux à partir dudit stockage. Ce ne sera probablement pas le cas si vous avez un disque externe connecté à votre Xbox, mais quand même — Microsoft veut être clair que ces cartes de stockage sont faites pour fonctionner comme si elles étaient censées être là en premier lieu.