Samsung Galaxy Unpacked Part 2 : comment regarder et à quoi s’attendre de l’événement ?

Moins de deux mois après l’événement Galaxy Unpacked du mois d’août, organisé pour lancer ses nouveaux smartphones pliables — le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, Samsung a annoncé le Galaxy Unpacked Part 2 il y a quelques jours.

Jusqu’à l’année dernière, Samsung avait l’habitude d’organiser des événements Unpacked pour le lancement des séries phares Galaxy S et Galaxy Note. Cette année, nous avons vu la société organiser des événements pour la gamme Galaxy S, les ordinateurs portables et les smartphones pliables. Nous sommes maintenant en octobre, et nous allons assister à un autre événement Unpacked de Samsung, et nous avons déjà une idée de ce qui est en préparation.

Comment regarder le Galaxy Unpacked Part 2 ce soir ?

L’événement Samsung Galaxy Unpacked Part 2 débutera à 16 heures, heure française, ce mercredi 20 octobre. Samsung diffusera le livestream sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez également regarder le flux vidéo en direct sur Samsung.com, Samsung Newsroom, et les réseaux sociaux de Samsung sur Twitter et Facebook.

« Nos utilisateurs ont de multiples facettes et vivent leur vie de manière colorée, intéressante et unique. À ce titre, la technologie qu’ils utilisent au quotidien doit refléter leur individualité. Rejoignez Galaxy Unpacked Part 2 le 20 octobre pour voir comment Samsung ouvre de nouvelles expériences d’expression de soi à travers la technologie », indique l’invitation à l’événement.

Si l’on en croit l’invitation de Samsung, nous pouvons nous attendre à quelque chose qui reflète l’individualité des utilisateurs, principalement en termes de nouvelles options de couleurs pour certains des smartphones déjà existants. Alors que certaines rumeurs affirment que Samsung va lancer le Galaxy S21 FE, d’autres disent que le smartphone a été retardé.

Qu’attendre de l’événement ?

Galaxy S21 FE

Samsung pourrait lancer le Galaxy S21 Fan Edition (FE). Il s’agirait du successeur du Galaxy S20 FE, lancé l’année dernière. Voici tout ce que nous savons sur l’appareil jusqu’à présent.

Le Galaxy S21 FE devrait être doté d’un écran de 6,5 pouces prenant en charge une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui le situerait juste entre le Galaxy S21 et le Galaxy S21+. Le géant sud-coréen de la technologie a introduit une caméra frontale sous l’écran sur le Galaxy Z Fold 3, mais vous ne devriez pas vous y attendre sur le Galaxy S21 FE. L’appareil devrait avoir une découpe en forme de poinçon pour la caméra frontale, que Samsung appelle « Infinity-O ».

En ce qui concerne les spécifications, le S21 FE devrait avoir la puissante puce Snapdragon 888 de Qualcomm. Il est probable qu’il soit livré avec 128 Go et 256 Go de stockage embarqué. Vous pourriez obtenir un emplacement pour carte micro SD pour augmenter le stockage, éventuellement associé à 6 Go de RAM. Il n’y a pas d’informations concrètes sur les caméras, mais le S21 FE devrait être équipé d’un capteur photo principal de 12 mégapixels. Il serait accompagné d’une caméra de 8 mégapixels prenant en charge un zoom optique 3x et d’un troisième capteur inconnu. Il pourrait y avoir une caméra frontale de 32 mégapixels.

Le Galaxy S21 FE est susceptible d’être livré avec One UI 3 basée sur Android 11. Il pourrait embarquer une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 45 watts. Il est probable qu’elle offre une compatibilité avec des services tels que Samsung Wireless DeX et Samsung Pay. Le smartphone pourrait offrir un support de recharge sans fil inversé, une résistance à la poussière et à l’eau IP68, et un support Dolby Atmos.

Malgré les rumeurs selon lesquelles le « Fan Edition » pourrait être lancé lors de l’événement de cette semaine, d’autres citent un responsable de Samsung affirmant : « Nous sommes en train de revoir le lancement du smartphone lui-même ». Cela fait remettre en question l’existence même du Galaxy S21 FE, d’autant plus que des fuites plus récentes suggèrent qu’il pourrait ne pas être lancé pendant l’événement de ce soir.

Nouvelles couleurs pour le Galaxy Z Flip 3

Samsung n’a pas révélé ou fait de teasing sur ce qui sera présenté lors du prochain Galaxy Unpacked Part 2, mais elle a partagé une vidéo avec son invitation officielle qui nous a donné un indice sur les nouvelles options de couleurs à venir pour certains de ses smartphones pliables. On peut supposer qu’il s’agisse du Galaxy Z Flip 3 puisque nous avons déjà eu des fuites concernant le lancement de nouvelles variantes de couleurs.

CONFIRMED

Gray, Light Pink, White, Blue, Yellow are the new colors for the Z Flip3. https://t.co/GKBcGswtNX pic.twitter.com/aX4S47Nzbs — Tron ❂ (@FrontTron) October 13, 2021

Samsung pourrait dévoiler le Galaxy Z Flip 3 dans des options de couleur grise, rose pâle, blanche, bleue et jaune. Toutes ces couleurs sont présentées dans la vidéo d’invitation de Samsung. Les nouvelles couleurs font partie de la série « Bespoke » de Samsung, qui comprend habituellement des appareils électroménagers, ce qui en fait un ajout intéressant à la gamme de smartphones.

Il est probable que les futurs fleurons de Samsung disposeront d’options de couleurs plus étendues.