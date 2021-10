Le Pixel 6 offre-t-il un espace de stockage illimité pour Google Photos ?

Maintenant que le Google Pixel 6 est officiel, nous avons constaté qu’il y a de nombreux avantages à posséder le nouveau flagship. Une toute nouvelle puce Tensor originale de Google, des fonctions et des logiciels de caméra vraiment impressionnantes, comme la gomme magique, une autonomie de plus de 24 heures, et la liste est longue.

Et, jusqu’à récemment, vous avez peut-être pensé qu’un autre de ces avantages serait l’accès gratuit au stockage illimité dans votre compte Google Photos si vous avez fait des folies sur le Pixel 6.

C’est logique, car depuis le lancement de la gamme Pixel, Google a toujours proposé un stockage illimité sur Google Photos. Au début, il s’agissait d’un stockage gratuit à la qualité originale à laquelle les photos ont été prises (avec le premier Pixel), puis l’avantage est passé à plutôt stocker les photos sous forme compressée, pour gagner de l’espace.

En fait, si j’avais fait un rapport sur tout cela un an avant aujourd’hui, la plupart des gens auraient été confus, et auraient probablement ri. Parce que lorsque l’option de sauvegarde dans le cloud sur Google Photos était un service entièrement gratuit pour les propriétaires de Pixel et non-Pixel, sans aucune limitation ou restriction — presque tout le monde avec un smartphone Android ou un compte Google l’utilisait librement.

Cependant, comme de plus en plus de propriétaires de comptes Google ont profité de Google Photos et ont accumulé leurs (littéralement) millions de photos sur la plateforme cloud, année après année, cela a dû commencer à peser assez lourdement sur les serveurs de Google.

Depuis le 1er juin il faut payer

Et depuis le 1er juin de cette année, Google a pris la décision de réduire à 15 Go la quantité de stockage disponible gratuitement pour les titulaires de comptes Google. Tout ce qui dépasse cette limite est payant. Les photos prises précédemment seront conservées, mais devront être effacées avant que les utilisateurs ne puissent sauvegarder quoi que ce soit d’autre pour atteindre ce plafond de 15 Go.

Toutefois, les gens gardent l’espoir que les propriétaires de Google Pixel, en particulier, continueront à bénéficier du privilège du stockage illimité de photos à l’avenir. Les rumeurs allaient et venaient, et pendant un certain temps, nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre pour le Pixel 6.

Malheureusement non, vous devrez payer avec votre Pixel 6 !

Bien que Google n’ait jamais fait de déclarations publiques à l’intention des propriétaires de Pixel en particulier, le géant de la technologie a confirmé à diverses sources crédibles au cours de cet été que les propriétaires d’appareils Pixel perdent le privilège du stockage gratuit des photos, comme tout le monde. Et maintenant, avec la sortie du nouveau Pixel 6, la société est restée complètement muette sur la question du stockage gratuit dans Google Photos, confirmant essentiellement cette déclaration.

Autrement dit, même avec votre Pixel 6 ou Pixel 6 Pro, vous devrez débourser quelques euros par mois pour adhérer au programme Google One (dont l’espace est partagé par toutes vos plateformes Google utilisées, telles que Google Photos et Gmail). Les offres débutent à 1,99 euro par mois pour 100 Go, et vont jusqu’à 30 To pour 149,99 euros par mois.