Google Pixel 6 vs Pixel 6 Pro : quelles sont les différences ?

Google a finalement dévoilé complètement le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Cela est arrivé des mois après que la société ait partiellement révélé les smartphones, donc cela a été long à venir, mais nous connaissons maintenant tous les détails juteux sur les nouveaux flagships.

La question que vous pourriez vous poser en ce moment est donc de savoir lequel — si l’un ou l’autre — acheter, et pour vous aider à y répondre, j’ai comparé le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro dans tous les domaines qui comptent, afin que vous puissiez voir exactement comment ils se comparent.

De leurs designs à leurs écrans, en passant par les caméras, la puissance, le prix et plus encore, voici une comparaison des deux derniers smartphones Pixel de Google.

Design

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro ont des designs très similaires, et les deux ont cette bosse distinctive de la caméra que vous pouvez voir dans les images ci-dessus et ci-dessous, mais il y a quelques différences.

Pour commencer, les couleurs varient. Les deux smartphones sont proposés en trois teintes, mais avec le Pixel 6, vous avez le choix entre une combinaison rouge et pêche (appelée Kinda Coral), un noir et gris (appelé Stormy Black), ou un vert et jaune (connu sous le nom de Sorta Seafoam). Avec le Pixel 6 Pro, il y a l’option du jaune et de l’orange (Sorta Sunny), du blanc et du gris (Cloudy White), ou du noir et du gris (Stormy Black).

Notez que dans tous les cas, ils ont également une bosse de caméra noire, et que certaines couleurs n’auront qu’une disponibilité limitée — notamment en France. Google affirme que les modèles Kinda Coral et Sorta Sunny ne seront disponibles qu’en quantités limitées, et seulement au cours du 4e trimestre de l’année, tandis que si vous choisissez un Pixel 6 Pro de 256 Go, alors vous ne pourrez l’obtenir qu’en Stormy Black.

Vous remarquerez que la bosse de la caméra a un bord supérieur et inférieur noir mat sur le Pixel 6, tout comme les côtés du smartphone, tandis que sur le Pixel 6 Pro, ces éléments sont argentés sur le modèle blanc, et d’une teinte dorée sur le modèle jaune. Vous remarquerez également que la zone située au-dessus du bloc caméra est plus grande sur le Pixel 6 Pro que sur le Pixel 6.

Des smartphones alléchants avec quelques différences

Leurs dimensions et leur poids varient également, le Pixel 6 mesurant 158,6 x 74,8 x 8,9 mm et pesant 207 g, tandis que le Pixel 6 Pro mesure 163,9 x 75,9 x 8,9 mm et pèse 210 g. Le Pixel 6 Pro est donc légèrement plus grand, plus large et plus lourd, mais pas de beaucoup, et il a la même épaisseur.

Il y a aussi quelques différences dans les matériaux — ils utilisent tous les deux le verre Gorilla Glass Victus résistant à l’avant, mais alors que le Pixel 6 Pro l’utilise également à l’arrière, le Pixel 6 standard utilise un verre Gorilla Glass 6 légèrement moins résistant. Et alors que le Pixel 6 Pro a un châssis en alliage poli, le Pixel 6 a plutôt un châssis en alliage tactile.

Cependant les deux ont le même niveau de résistance à l’eau et à la poussière, avec un indice IP68.

Écran

En ce qui concerne l’écran, c’est un écran OLED incurvé de 6,7 pouces avec une résolution de 3 120 x 1 440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz que nous retrouvons sur le Pixel 6 Pro, tandis que le Pixel 6 standard a un écran OLED plat de 6,4 pouces d’une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Vous obtenez donc un écran plus grand et plus incurvé avec un taux de rafraîchissement plus élevé sur le Pixel 6 Pro. Ce dernier a également une densité de pixels plus élevée, à 512 ppp contre 411 ppp pour le Pixel 6. Cependant, les deux smartphones prennent en charge le HDR10, et utilisent le robuste verre Gorilla Glass Victus pour protéger les écrans.

Ils ont également tous deux un taux de contraste de 1000000:1, mais leurs rapports d’aspect sont légèrement différents, l’écran du Pixel 6 Pro étant au ratio 19.5:9, tandis que celui du Pixel 6 standard est de 20:9.

Caméras

Le Pixel 6 dispose d’une caméra à double objectif, dont une caméra principale de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.85 et une caméra ultra-large de 12 mégapixels à ouverture f/2.2 (avec un champ de vision de 114 degrés). Le Pixel 6 Pro possède les mêmes objectifs, mais dispose en plus d’un téléobjectif de 48 mégapixels à ouverture f/3.5 offrant un zoom optique 4x.

À l’avant, vous disposez d’une caméra frontale de 8 mégapixels à ouverture f/2,0 sur le Pixel 6 et d’une caméra f/2.2 de 11,1 mégapixels sur le Pixel 6 Pro. Cette dernière dispose d’un champ de vision légèrement plus large, à 94 degrés au lieu de 84.

La caméra frontale sur le Pixel 6 Pro prend également en charge l’enregistrement vidéo 4K, et 1080p à 60 fps, tandis que le modèle standard prend juste en charge le 1080p et juste à 30 fps, bien qu’il n’y ait aucune différence dans les compétences vidéo des caméras arrière.

Batterie

En ce qui concerne la batterie, il y en a une de 4 614 mAh dans le Pixel 6 et une de 5 003 mAh dans le Pixel 6 Pro. Bien qu’elle soit plus grande, cette dernière se charge également plus rapidement jusqu’à 50 % en 30 minutes (avec un chargeur 30W vendu séparément). Le Pixel 6 standard quant à lui peut atteindre une charge de 30 % dans le même temps avec le même chargeur.

Les deux smartphones prennent également en charge la recharge sans fil, jusqu’à 21 W avec le Pixel 6 et 23 W avec le Pixel 6 Pro, et Google affirme que les deux smartphones peuvent durer jusqu’à 24 heures entre les charges — ou jusqu’à 48 heures si vous utilisez le mode Économiseur de batterie extrême.

Spécifications et caractéristiques

La grande nouvelle spécification de la gamme Pixel 6 est son chipset Google Tensor, car c’est la première fois que la société en fabrique un elle-même. Mais on le retrouve à la fois dans le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, donc il n’y a pas de différence à ce niveau.

Là où les smartphones pourraient bien différer, c’est au niveau de la RAM et du stockage, car si le Pixel 6 est livré avec 8 Go de RAM et un choix de 128 Go ou 256 Go de stockage, le Pixel 6 Pro est livré avec 12 Go de RAM et un choix de 128 Go ou 256 Go de stockage.

Il y a aussi une puce à bande ultra-large (UWB) dans le Pixel 6 Pro, ce qui permet une télémétrie et une orientation spatiale plus précises que ce que vous obtenez avec le Pixel 6 standard.

Mais les autres caractéristiques et le logiciel sont autrement à peu près les mêmes. Les deux exécutent Android 12 avec la promesse d’au moins 5 ans de mises à jour de sécurité, les deux supportent la 5G, et les deux ont des haut-parleurs stéréo et un capteur d’empreintes digitales incrusté sous l’écran.

Prix

Jusqu’à présent, nous n’avons que des prix partiels pour la gamme Pixel 6, mais nous savons que le Google Pixel 6 commence à 649 euros, tandis que le Pixel 6 Pro commence à 899 euros.

Pour référence, le Google Pixel 5 était vendu au prix de 629 euros lors de son lancement, ce qui signifie que le Pixel 6 poursuit dans cette voie, tandis que le Pixel 6 Pro coûte plus. Les deux smartphones seront disponibles en boutique à partir du 28 octobre.

Verdict

Si vous choisissez le Google Pixel 6 Pro, alors vous obtenez un smartphone avec un écran plus grand, de plus haute résolution et avec un taux de rafraîchissement plus élevé, plus un objectif de caméra supplémentaire, une meilleure caméra frontale, une plus grande batterie (et une charge plus rapide), plus de RAM et une construction légèrement plus solide.

Sur le papier, le Pixel 6 Pro est un smartphone nettement meilleur, mais il est aussi un peu plus grand et plus cher, donc il ne conviendra pas à tout le monde. Pourtant, il semble que le Pixel 6 Pro soit un véritable flagship, ce qui est agréable à voir étant donné que l’année dernière, Google s’en tenait exclusivement à des smartphones de milieu de gamme.