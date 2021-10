Netflix affirme que la série coréenne Squid Game a connu un succès astronomique

Squid Game est la série à battre. Netflix a publié aujourd’hui son rapport sur les résultats du troisième trimestre et, comme vous pouvez l’imaginer, la société avait des choses à dire sur son succès surprise Squid Game.

Ce drame coréen sur des participants qui s’affrontent dans des jeux mortels pour gagner de l’argent, Squid Game, a engrangé plus de 100 millions de vues en moins d’un mois sur le service de streaming.

Il fut un temps où Netflix gardait pour lui ses chiffres d’audience ; cela a changé ces dernières années, la société se vantant chaque fois qu’elle a un gros succès et Squid Game ne fait pas exception. La société a révélé dans le cadre de ses résultats financiers que 142 millions de foyers ont regardé la série coréenne en streaming au cours de ses 28 premiers jours sur le service, ce qui, selon Netflix, est « époustouflant » — plus de téléspectateurs que toute autre série TV sur Netflix.

Cette popularité est en partie à l’origine de l’ajout de 4,38 millions d’abonnés nets à Netflix au 3e trimestre de l’année. Netflix compte désormais plus de 213 millions d’abonnés payants dans le monde, soit une hausse de 9,4 % par rapport à l’année précédente. Squid Game est loin d’être le seul titre à avoir contribué à cette progression. La saison 5 de La Casa de Papel a été regardée par 69 millions de foyers membres, tandis que la saison 3 de Sex Education a atteint 55 millions de foyers membres.

Dans sa lettre aux actionnaires, Netflix a également indiqué qu’elle allait modifier la manière dont elle rend compte du contenu à partir de cette année. Au lieu d’indiquer le nombre de comptes qui ont regardé une série TV ou un film, la société indiquera le nombre d’heures de visionnage. Elle commencera également à publier ces chiffres plus fréquemment, et pas seulement lors des résultats trimestriels. Selon les nouvelles mesures, la saison 1 de Bridgerton reste la série numéro 1 pour ses quatre premières semaines, avec 82 millions de comptes visionnés et 625 millions d’heures de streaming.

Squid Game a donné naissance à une ligne de produits dérivés

Ce nombre de vues mondiales de la série, qui a déjà donné naissance à une ligne de produits dérivés comprenant des survêtements comme ceux que les concurrents portaient dans le jeu. Squid Game a réussi à se hisser à la première place du classement de la plateforme dans 94 pays. Peu après ses débuts, Netflix a annoncé un partenariat de merchandising avec Walmart qui comprend des articles basés sur ses différents hits. Les PDG de Netflix, Reed Hastings et Ted Sarandos, ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que la série soit un tel succès pour la plateforme.

Quelle sera la prochaine série TV virale qui fera honneur aux abonnés de Netflix ? La société a déclaré qu’il s’agira probablement d’une série TV analogue à Squid Game, qui surgira de nulle part pour conquérir les téléspectateurs et, potentiellement, établir un nouveau record. Parmi les précédents succès de Netflix, citons Bridgerton, Stranger Things et certains de ses programmes originaux plus anciens comme Orange is the New Black.

Retour à la nouvelle normalité

Netflix a déclaré que l’année 2022 devrait voir un retour à « une liste de contenus plus normalisée », tant qu’il n’y a pas de nouvelles vagues de COVID-19 ou « d’événements imprévus qui entraînent des arrêts de production à grande échelle ».

La chaîne s’attend également à ce qu’il y ait plus de séries originales en 2022 que l’année précédente. Le service de streaming devrait également être plus équilibré qu’en 2021, qui a été bouleversé par l’arrêt mondial de l’année précédente.