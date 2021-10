Selon un rapport, Facebook serait sur le point de changer de nom

Le nom de la nouvelle société mère serait un secret bien gardé au sein de Facebook, et Zuckerberg devrait l’annoncer officiellement lors de sa conférence annuelle Connect, le jeudi 28 octobre. Facebook a été lancé en 2004 avant de devenir le service de réseau social le plus populaire au monde avec un nombre d’utilisateurs actifs mensuels estimé à 2,89 milliards. Ces dernières années, la société a procédé à de nombreuses acquisitions afin d’élargir ses activités.

De la même manière que Google a créée Alphabet en 2015 pour superviser de multiples entreprises et initiatives alors que le géant du Web s’étendait au-delà de son service de moteur de recherche, le changement de marque rapporté devrait placer Facebook sous une nouvelle société mère qui supervisera également d’autres produits appartenant à Facebook telle qu’Instagram, WhatsApp et Oculus axé sur la réalité virtuelle, entre autres.

Les plans incluent la construction d’un « Métaverse » , décrit par Facebook comme « une nouvelle phase d’expériences virtuelles interconnectées utilisant des technologies telles que la réalité virtuelle et augmentée » qui vise à rendre l’interaction en ligne « beaucoup plus proche de l’expérience d’interaction en personne ». Voyez-le comme une sorte d’internet immersif en 3D.