Les écouteurs Beats Fit Pro d’Apple seront t-ils les nouveaux Powerbeats Pro ?

Après avoir attendu une éternité pour qu’Apple dévoile la troisième génération d’AirPods non pro et avoir été quelque peu déçu de voir que les écouteurs sans fil à 199 euros n’avaient pas la fonctionnalité d’annulation active du bruit dont on parle souvent, je suis heureux d’annoncer que le prochain grand produit audio de la société pourrait être lancé dans un proche avenir.

Cela fait plusieurs années que Beats a lancé ses très populaires écouteurs sans fil Powerbeats Pro, destinés aux athlètes et aux amateurs d’entraînement, et on se poser quelques questions : annoncés par 9to5Mac, les Beats Fit Pro sont-ils le remplacement des vieillissants Powerbeats Pro ou une toute nouvelle gamme d’écouteurs adaptés à l’entraînement ? Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Comme l’a rapporté 9to5Mac, les écouteurs Beats représentés sur ces photos sont les Beats Fit Pro. Selon la source, ils seront révélés au cours de la semaine du 1er novembre, et les expéditions devraient commencer quelques jours après l’annonce. Ils ressemblent beaucoup aux Beats Studio Buds, les premiers écouteurs sans fil à suppression active du bruit (ANC) de la société. Mais avec l’ajout des ailettes intégrées, ils sont clairement conçus pour offrir un maintien beaucoup plus sûr que les Studio Buds.

Comme les Studio Buds, on s’attend à ce que les Fit Pro disposent à la fois d’un ANC et de modes de transparence, ce qui manquait notamment aux Powerbeats Pro. Ils reprendront également une fonctionnalité des AirPods Pro et AirPods 3 d’Apple : Adaptive EQ, qui ajuste automatiquement la signature sonore en fonction de votre environnement d’écoute et de l’ajustement des écouteurs. Comme les autres produits Beats, ils seront disponibles dans une variété de couleurs.

Selon la fuite, l’autonomie de la batterie serait de 6 heures avec le mode ANC ou le mode transparence activé, ou de 7 heures avec le seul mode Adaptive EQ. Lorsque vous tenez compte de la capacité de l’étui de charge, les Beats Fit Pro devraient avoir une autonomie totale de 27 à 30 heures. Ce n’est pas tout à fait aussi impressionnant que les 9 heures par charge des Powerbeats Pro, mais c’est mieux que la durée totale de 24 heures des Powerbeats. En ce qui concerne le boîtier, on ne sait pas s’il offrira une recharge sans fil. Si c’est le cas, ce sera le premier produit Beats à le faire.

Des écouteurs très alléchants

Comme la plupart des produits Beats, les Fit Pro devraient être des dispositifs Bluetooth de classe 1, ce qui devrait signifier une excellente portée sans fil. Le rapport note également qu’ils auront un accéléromètre intégré pour « identifier et réduire le bruit externe lors de l’utilisation des microphones ». S’ils utilisent la puce H1 d’Apple comme indiqué — ce que, curieusement, les Studio Buds ne font pas — ils devraient être en mesure de prendre en charge l’accès mains libres à Siri.

Les Beats Studio Buds ont été les premiers produits Beats à obtenir une mise en œuvre vraiment adaptée à Android et cela va apparemment continuer avec les Beats Fit Pro : l’appairage rapide, les niveaux de batterie et les contrôles personnalisés seront tous proposés depuis une application Beats spécifique à Android.

Aucune information sur les prix, mais étant donné que Beats prévoit de garder les anciens Powerbeats Pro dans la gamme, les Beats Fit Pro devrait être plus chers que les 200 euros demandés pour les Powerbeats Pro.