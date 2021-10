Le Redmi Note 11 pourrait se vanter de bords plats ... comme l'iPhone

by

by

Quelques jours seulement après qu’une grosse fuite du Redmi Note 11 ait mis à nu le prochain smartphone bon marché, ainsi que son grand frère Pro, Xiaomi a confirmé que le duo de smartphones abordables Redmi Note 11 sera officiellement lancé le 28 octobre.

En publiant un teaser pour les appareils sur la plateforme chinoise Weibo, le compte officiel Redmi a également partagé une image de l’un des smartphones, dont vous pouvez voir un aperçu ci-dessus. Il s’agit du Redmi Note 11 ou 11 Pro, et il est assez différent du Redmi Note 10 dans un domaine clé.

Le texte accompagnant l’image décrit « 6 changements de fonction majeurs » pour les nouveaux smartphones, donc vraisemblablement il y aura des mises à niveau dans six domaines clés. Le design est clairement l’un de ces aspects, et on peut imaginer que les chipsets en sont un autre (à en juger par cette fuite susmentionnée), nous devrons donc attendre la fin du mois d’octobre pour que les autres deviennent clairs.

L’image montre un smartphone avec trois caméras à l’arrière, une prise casque de 3,5 mm et des haut-parleurs accordés par JBL (remarquez le petit logo JBL en haut). La décision de conception intrigante que j’ai mentionnée précédemment est également apparente — il semble que le smartphone aura des bords plats.

Avec l’iPhone 12, Apple a pris la curieuse décision de donner à ses smartphones des bords plats, ce qui les rend infiniment plus inconfortables à tenir en main, et c’est un choix de conception qui rappelle les encombrants smartphones d’autrefois.

Des bords plats… comme Apple

Apparemment, Xiaomi va dans la même direction, puisque les bords du Xiaomi Redmi Note 11 ont ce même bord plat. Alors, quelle est la raison de ce changement ? Il est difficile de le savoir.

Peut-être qu’un cadre plat pour un smartphone est plus facile à construire, ou qu’il apporte de la durabilité à un mobile — la plupart des gens habillent leurs appareils dans des étuis de toute façon, et n’ont donc pas l’occasion d’apprécier la sensation de main brute d’un téléphone. Les coins d’un appareil ont tendance à être les zones les plus fragilisées, ce changement de conception pourrait donc les protéger.

Une théorie plus cynique — mais peut-être réaliste — est que ces marques copient l’idée uniquement parce qu’Apple l’a fait. « Copier Apple », c’est ainsi que Xiaomi a fonctionné pendant les premières années de son existence, après tout — il suffit de comparer le Redmi 5a à l’iPhone 6 quelques années auparavant.

Quoi qu’il en soit, cela semble être une tendance croissante dans les smartphones, et peut-être verrons-nous d’autres entreprises suivre le mouvement à l’avenir.