Les Galaxy S22 et S22+ pourraient avoir un écran plus large et plus arrondi

Nous avons entendu plusieurs rumeurs concernant la nouvelle série Galaxy S22, mais jusqu’à présent, nous avons surtout entendu parler du Galaxy S22 Ultra. Alors que nous nous rapprochons de l’événement Galaxy Unpacked 2022 qui est censé se produire en janvier ou février, nous continuons à entendre parler de la série Galaxy S22. Aujourd’hui, nous voyons des fuites de protections d’écran en verre trempé.

IceUniverse est une source assez fiable et nous a apporté plusieurs nouvelles qui se sont avérées plus tard être vraies et réelles. Aujourd’hui, nous pouvons voir de nouvelles protections d’écran qui comparent le verre trempé des Galaxy S22 et S22+ à celui de la gamme S21. En regardant l’image ci-dessous, nous pouvons voir que la série de smartphones Galaxy S22 sera très légèrement plus ronde et plus large que la série Galaxy S21.

En effet, en prenant en compte les différents angles des deux images, les modèles 2022 arborent des coins plus arrondis que les modèles de l’année dernière, et les bords restent très fins.

This is the first time we have seen the Tempered Glass Screen Protector of Galaxy S22 and S22 +. We can find that they are more rounded and slightly fatter than S21 series. pic.twitter.com/3BhneQsSTq —Ice universe (@UniverseIce) October 15, 2021

Étant donné que les entreprises qui fabriquent des accessoires tels que les protections en verre trempé sont les premières à obtenir les dimensions des nouveaux modèles de smartphone auprès du fabricant, l’examen de ce produit est un bon moyen de voir ce que Samsung a en tête pour ses prochains modèles phares.

Cela ne signifie pas nécessairement que le ratio de l’écran sera différent ou que la taille de l’écran augmentera, car IceUniverse suggère que le ratio de l’écran sera de 19,5 : 9. Le S21+, pour référence, a un ratio de 20:9. La gamme Galaxy S22, qui comprend le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S 22 Ultra, devrait être équipée de caméras frontales en façade sur les trois modèles, au lieu d’une caméra sous l’écran.

Un lancement en janvier ?

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Pas grand-chose ; Samsung pourrait ne pas avoir apporté de modifications à l’écran, mais il pourrait avoir retouché le verre, et le nouveau verre trempé qui a fuité pourrait juste compenser pour s’assurer qu’il s’adapte aux modèles finaux.

Il y a quelques jours, nous avons vu de tout nouveaux rendus CAO du Galaxy S22 Ultra qui nous ont montré une nouvelle disposition de la caméra, et ont clairement montré le S Pen intégré dans l’appareil. Nous avons également vu les vitesses de charge être confirmées sur de nouveaux listings, et nous savons maintenant que Samsung pourrait s’en tenir à la technologie de charge plutôt lente et rapide, pour le moment, en restant derrière ce que la concurrence offre pour une année de plus.

La gamme Galaxy S21 a été présentée le 14 janvier 2021, et commercialisée le 29 janvier de cette année. Nous pourrions assister à une annonce et un lancement analogues en 2022 pour la série Galaxy S22.