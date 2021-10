Le démontage iFixit de la Nintendo Switch OLED révèle les grands changements à l’intérieur

Ceux qui ont patiemment attendu une mise à niveau substantielle de la console Nintendo Switch ont pu être plus que déstabilisés par le nouveau modèle OLED. Bien que cela puisse avoir un certain sens commercial pour le géant du jeu, l’absence d’amélioration matérielle significative sur la console de jeu de quatre ans a continuellement frustré les fans. Mais si la nouvelle Switch OLED semble n’être qu’un simple pas en avant, iFixit prouve qu’il y a beaucoup plus de changements qu’il n’y paraît, pour le meilleur et pour le pire.

Bien sûr, le changement le plus important et le plus visible est l’écran OLED, qu’iFixit note comme étant douloureusement fin et fragile, bien qu’il ait heureusement survécu au démontage.

Il y a également un autre changement externe visible, avec une béquille qui s’étend enfin sur toute la largeur de l’appareil. Il y a aussi des rails modifiés pour les Joy-Cons, mais cela ne sauvera pas ces manettes de nouvelle génération du retoudable drift.

Cependant, les plus grands changements se trouvent à l’intérieur, et ils ne sont pas tous de bonnes nouvelles pour les spécialistes de la réparation. Les câbles d’interconnexion scotchés, par exemple, font presque figure d’amateur et rendront plus difficile le remontage de l’ensemble. D’autres composants sont également devenus plus petits ou combinés pour gagner de la place, malgré l’écran OLED plus fin censé augmenter la quantité d’espace disponible à l’intérieur.

Le système de refroidissement, en particulier, est plus petit, ce qui est probablement dû au fait que le système d’origine était considéré comme ayant surcompensé. Cependant, le plus gros problème aux yeux d’iFixit est la carte tout-en-un en forme de guitare qui combine le lecteur de carte SD, le lecteur de carte de jeu, et la prise casque sur une seule surface.

Une réparabilité de 7 sur 10

Cela rendrait le remplacement de l’une ou l’autre de ces pièces beaucoup plus difficile, ce qui est particulièrement décevant puisque ces pièces s’usent beaucoup au fil des années d’utilisation.

iFixit donne à la Switch OLED un 7 sur 10 sur son indice de réparabilité. Ce n’est pas si mal si l’on considère que l’ancien modèle LCD a obtenu un solide 8. Le processus n’est pas aussi fastidieux ou dangereux, mais les changements apportés par Nintendo rendent définitivement plus difficile pour les tiers ou les propriétaires plus expérimentés de faire leurs propres réparations, ce qui est probablement ce que la société veut de toute façon.