Le Galaxy S22 Ultra aurait un emplacement pour le S Pen et deux blocs de caméra distincts

Samsung va suivre sa propre tendance et présenter un nouvel appareil phare haut de gamme appelé « Ultra ». Les rendus CAD du nouveau Galaxy S22 Ultra ont fuité à la fin du mois de septembre, et de nouveaux rendus ont été réalisés par quelqu’un d’autre avec quelques designs mis à jour et une mise à jour de la disposition de la caméra.

Les nouvelles images de rendu ont été faites en collaboration avec LetsGoDigital et Technizo Concept. IceUniverse a également suggéré sur Twitter que Samsung pourrait en effet changer la disposition de ses caméras, de manière analogue à ce qui a été fait sur la gamme Galaxy Note 10+.

En septembre, nous avons vu une bosse de caméra en forme de P, qui a suggéré que le bloc de caméras serait quelque chose de plutôt disgracieux. Cependant, la nouvelle fuite suggère qu’il y aurait deux blocs de caméra distincts qui sépareraient les trois capteurs de caméra et deux autres avec le flash LED. La fuite confirme également que les fabricants de boîtiers utilisent le plus grand bloc à des fins de test.

La nouvelle configuration de la caméra est censée inclure une caméra principale de 108 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels, et les deux caméras téléobjectif pourraient être mis à niveau afin de produire des photos de meilleure qualité. Les caméras téléobjectif 3x et 10x du périscope pourraient passer de 10 mégapixels à 12 mégapixels, bien que cela ne soit pas confirmé à ce jour.

LetsGoDigital a également confirmé que les quatre caméras sur le S22 Ultra recevront un OIS, mais encore une fois, prenez cela avec des pincettes.

Le digne héritier de la gamme Galaxy Note ?

On s’attend à ce que le Galaxy S22 Ultra ressemble vaguement à la gamme Note et dispose même d’un S Pen intégré dans l’appareil pour compenser l’absence du Galaxy Note et satisfaire les fans et les utilisateurs. En plus de poursuivre l’héritage de la gamme Galaxy Note, le Galaxy S22 Ultra devrait également être livré avec un écran WQHD de 6,8 pouces, une batterie de 5 000 mAh. Pendant ce temps, les Galaxy S22 et Galaxy S22+ seront pour la plupart analogues à leurs prédécesseurs et ne changeront pas drastiquement comme le ferait le Galaxy S22 Ultra.

Les rendus montrent l’appareil dans trois nouvelles couleurs, Noir, Blanc et Rouge Bourgogne. La nouvelle série Galaxy S22 devrait sortir en janvier ou février de l’année prochaine.