Votre mot de passe Twitch n’a pas fait l’objet d’une fuite lors du grand piratage

Donc, même si l’impact sur les clients est minime, la déclaration de Twitch sur le sujet suggère qu’il y a quand même un certain type d’impact. Souvent, ces types de fuites aident les entreprises à trouver des failles, et Twitch semble utiliser cela comme une chance de s’améliorer.

Twitch a également déclaré avoir procédé à « un examen approfondi des informations contenues dans les fichiers exposés et nous sommes convaincus que cela n’a affecté qu’une petite fraction des utilisateurs et que l’impact sur les clients est minime. Nous contactons directement ceux qui ont été touchés ». Cela signifie que si vous avez été affecté, Twitch vous contactera et vous le fera savoir .

Bien sûr, il est toujours utile de verrouiller votre compte Twitch avec l’authentification à deux facteurs et de changer votre mot de passe périodiquement pour vous assurer que votre compte est aussi sûr que possible, mais vous n’avez pas besoin de vous inquiéter pour votre compte sur la base de cette fuite particulière.

Twitch a publié un message sur son blog à propos de l’incident de sécurité du 6 octobre 2021, et l’entreprise a confirmé ce que les premiers rapports suggéraient : les paiements des créateurs et une partie du code source de Twitch ont été volés, mais les informations individuelles des utilisateurs ont été préservées.