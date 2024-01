Elon Musk vise à transformer X en concurrent de Twitch avec de nouvelles fonctionnalités de streaming

Elon Musk souhaite mettre en place des fonctionnalités sur X pour en faire une plateforme de streaming en direct qui rivaliserait avec Twitch d’Amazon, rapporte Fortune.

Le milliardaire propriétaire de X est un joueur passionné et a annoncé cette décision en streamant Diablo 4 sur un compte alternatif anonyme.

Tout au long des trois heures de streaming, Musk a fait plusieurs déclarations sur ce que X est en train de développer dans le domaine du streaming en direct.

L’entrepreneur technologique a déclaré que X était en train de développer des publicités vidéo : « Nous commençons tout juste à ajouter des publicités vidéo, un peu comme sur YouTube, où l’on peut passer après cinq secondes, et nous voulons aussi réduire le temps de latence du streaming ».

La plateforme a fait l’objet de critiques de la part d’annonceurs importants tels que Disney, et Musk considère les jeux et la diffusion en direct comme un moyen de récupérer l’intérêt des annonceurs et d’en attirer de nouveaux sur le site.

« Toute publicité dans vos réponses, donc si vous publiez un flux, toute publicité dans les réponses, vous obtenez tous les revenus publicitaires précédents. Cela peut donc parfois représenter une somme importante », a-t-il déclaré lors de la diffusion en direct. Pour l’instant, on ne sait pas exactement à quoi cela ressemblerait.

Des pourboires bientôt lancés

En outre, Musk a déclaré qu’il était prévu d’ajouter des pourboires et des abonnements à la plateforme, afin d’aligner la monétisation des streamers sur X avec celle des autres plateformes. Il a déclaré que les diffuseurs de X peuvent « choisir d’avoir des abonnés payants, où quelqu’un paie, je sais, un euro par mois ou quelque chose comme ça ».

Le propriétaire de Tesla a déclaré que X mettrait également en place des contrôles tels que le chat réservé aux abonnés, une fonctionnalité partagée par les plateformes de streaming Twitch et YouTube. « Vous pouvez choisir le montant, mais c’est comme, je pense que l’un des avantages est que vous pouvez même restreindre le chat, ou certains des chats, aux seuls abonnés. L’avantage, c’est que quelqu’un qui s’abonne peut alors discuter », a déclaré M. Musk.