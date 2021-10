Twitch fait l’objet d’un piratage massif : code source, mots de passe, rémunération des créateurs, etc

Le populaire site de streaming de jeux, Twitch, a subi une énorme violation de données. Des données telles que l’intégralité du code source de Twitch, les rémunérations des créateurs, les mots de passe, les identifiants de compte, les courriels, etc. ont fuité en ligne.



Mardi, un utilisateur anonyme a posté sur 4chan un lien torrent de 125 Go qui, selon l’auteur de la fuite, comprend l’intégralité de Twitch et de son historique. L’auteur de la fuite affirme également avoir pris des logiciels inédits, dont un concurrent de Steam appelé Vapor d’Amazon Game Studios, ainsi que des outils de piratage utilisés par l’entreprise pour tester son propre réseau contre les menaces de sécurité.

Dans la publication 4chan, le pirate a déclaré que dans cette pile massive de données Twitch, il y a les informations suivantes :

Le divulgateur affirme qu’il s’agit de la « première partie » de la fuite de données, ce qui laisse entendre que d’autres données devraient être divulguées. La nouvelle a d’abord été rapportée par le Video Games Chronicle, qui a déclaré que Twitch était « au courant » de la fuite en interne ce lundi.

Twitch a confirmé avoir subi une importante violation de données. « Nous pouvons confirmer qu’une violation a eu lieu », déclare un porte-parole de Twitch sur Twitter. « Nos équipes travaillent dans l’urgence pour en comprendre l’ampleur. Nous mettrons à jour la communauté dès que des informations supplémentaires seront disponibles ».

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.

