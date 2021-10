Google déploie des résultats de recherche sans fin sur les mobiles

Le défilement continu est synonyme de sites de réseaux sociaux qui cherchent à vous garder sur leur application/site Web. Qu’il s’agisse d’Instagram, de Twitter ou de Facebook, tous proposent le défilement continu pour que vous restiez le plus longtemps possible sur leur service.

Désormais, Google, le moteur de recherche le plus utilisé au monde, change la façon dont la recherche fonctionne sur mobile, du moins aux États-Unis. Selon le compte Twitter officiel, Google déploie des résultats de recherche continus dans son application mobile. Cela signifie que vous n’aurez plus à cliquer sur « Suivant » ou sur le numéro de page pour passer à la série suivante de résultats de recherche lorsque vous recherchez quelque chose sur votre mobile.

Auparavant, lorsque vous recherchiez quelque chose sur Google et que vous arriviez à la fin d’une page, vous voyiez un bouton « Voir plus » pour afficher d’autres résultats. Désormais, avec le défilement continu sur la recherche Google sur mobile, vous verrez les résultats de la recherche se charger en continu. Ce changement n’est disponible qu’aux États-Unis pour la plupart des langues anglaises pour le moment. Elle sera prise en charge par l’application mobile de recherche Google sur iPhone et Android. Il n’y a pas de mot sur la recherche mobile par navigateur, pour le moment.

Beginning today, continuous scrolling is starting to roll out to Google Search for most English searches on mobile devices in the US. Learn more: https://t.co/ulPL0EaKV0 pic.twitter.com/W0iwL3fdy6 —Google SearchLiaison (@searchliaison) October 14, 2021

Selon Google, ce changement pourrait aider les utilisateurs qui recherchent une « variété d’idées ou d’inspiration » sur un sujet particulier, plutôt que de simples réponses rapides. Il est bien connu qu’après la première page de résultats de recherche, le nombre de clics diminue considérablement. Si vous ne figurez pas sur la première ou les deux premières pages de la page de résultats des moteurs de recherche (SERP) de Google, vous n’attirerez probablement aucun regard. Google souhaite désormais supprimer cet obstacle.

Néanmoins, il s’agit uniquement d’un changement dans la façon dont la recherche Google affiche les résultats, et non dans son fonctionnement. D’un point de vue commercial, cela permettra également à Google de montrer plus d’annonces aux utilisateurs. Le déploiement commencera aujourd’hui, et les utilisateurs commenceront à voir des changements dans les semaines à venir.

Voir davantage de résultats

Selon Google, si la plupart des gens trouvent ce qu’ils cherchent dans les premiers résultats, ceux qui recherchent des informations supplémentaires ont tendance à parcourir quatre pages de résultats de recherche. C’est la raison pour laquelle la société procède à ce changement, nous dit-on. Désormais, ces utilisateurs pourront passer plus facilement d’une page à l’autre sans avoir à cliquer sur le bouton « Voir plus » en bas de la page.

Ce changement fait suite à une refonte moderne de la page de résultats sur mobile annoncée au début de l’année, qui visait à rendre les résultats de recherche plus faciles à lire grâce à l’ajout d’espaces blancs dans certaines zones et de couleurs dans d’autres, à une police plus grande et plus audacieuse (celle de Google, en fait) et à l’abandon des cases arrondies et ombrées au profit de lignes droites, entre autres.