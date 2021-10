Squid Game est désormais la série la plus regardée sur Netflix, 111 millions de vues en un mois

La série dramatique coréenne Squid Game, diffusée par Netflix, a conquis le monde entier grâce à son intrigue inhabituellement saisissante, impliquant la mort et des jeux d’enfants. Même si vous ne l’avez pas encore regardée, il est presque impossible que vous n’ayez pas vu son nom circuler sur Internet depuis sa sortie sur la plateforme de streaming le 17 septembre.

Après sa sortie, la série est devenue un phénomène Internet, les téléspectateurs du monde entier ayant commencé à la regarder en boucle. Nous avons vu des mèmes, des tendances et même des mini-jeux basés sur Squid Game apparaître sur Internet. Maintenant, Netflix a confirmé que Squid Game est devenu la série la plus populaire de son histoire.

Dans une interview récente avec CNN, Netflix a confirmé que la série de survie sud-coréenne a été consommée par 111 millions de téléspectateurs dans le monde. Elle a pris la « place de numéro un sur Netflix dans 94 pays » à travers le monde. Ce titre avait déjà été remporté par Bridgerton, qui avait attiré 82 millions de téléspectateurs lors de sa sortie sur la plateforme de streaming en 2020. Cependant, Squid Game est une série qui fait beaucoup parler d’elle, et c’est bien plus que de simples scènes gores. Elle véhicule un message subtil : le jeu est brutal et nous savons comment, mais rien de comparable à la vie elle-même.

« Lorsque nous avons commencé à investir dans les séries et les films coréens en 2015, nous savions que nous voulions faire des histoires de classe mondiale pour les principaux fans de contenu K à travers l’Asie et le monde », a déclaré Minyoung Kim, le vice-président de Netflix Asie-Pacifique (hors Inde). « Aujourd’hui, Squid Game a percé au-delà de nos rêves les plus fous », a-t-il encore ajouté.

Cependant, il est important de prendre en considération le fait que toutes les statistiques proviennent de Netflix et n’ont pas encore été vérifiées par une source extérieure. De plus, les statistiques de Netflix ne comptabilisent que les spectateurs qui ont vu au moins deux minutes du contenu. Cela dit, on ne peut nier le succès massif de cette série.

Des icônes de profil

De plus, pour célébrer le succès de la série, Netflix a récemment publié des icônes de profil pour Squid Game afin que les fans puissent montrer leur amour. Le géant du streaming a récemment partagé un tweet pour annoncer les nouvelles icônes de profil. Vous pouvez le consulter ci-dessous.

Squid Game Profile Icons are now on Netflix and I’m immediately changing to Sae-byeok! pic.twitter.com/rhNQxPA5vx —Netflix (@netflix) October 14, 2021

Donc, si vous avez un compte Netflix ou si vous en partagez un avec vos amis, allez regarder la série si ce n’est pas déjà fait. N’oubliez pas non plus de changer votre icône de profil Netflix pour votre personnage préféré de Squid Game sur la plateforme.