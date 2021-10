Samsung dévoile le W22 5G, une version premium du Galaxy Z Fold 3

Avant qu’il n’y ait le Galaxy Z Flip, le géant sud-coréen Samsung proposait un téléphone à clapet fonctionnant sous Android. Les smartphones de la série W n’étaient pas pliables au sens où le Galaxy Z Fold 3 utilise un écran flexible et pliable pour transformer un écran de 6,2 pouces en une tablette de 7,6 pouces. Non, les combinés de la série W étaient essentiellement des téléphones à clapet alimentés par Android.

Mais à partir de 2019, avec le W20 5G, Samsung a apporté un énorme changement à la gamme. Cette année-là, le smartphone de la série W était un Galaxy Fold amélioré avec une plus grande durabilité, un chipset Snapdragon 855+ et un support 5G. De même, le W21 5G de l’année dernière était un Galaxy Z Fold 2 amélioré avec une construction légèrement plus robuste, deux emplacements SIM et un panneau arrière doré d’apparence différente avec des lignes verticales.

Aujourd’hui, le W22 5G a été annoncé par Samsung et l’appareil est une version premium du Galaxy Z Fold 3. Sur son site Web, Samsung indique (traduit du chinois original) que « l’élégance et le raffinement se fondent dans les détails. L’intérieur de la charnière est construit de manière exquise et le matériau métallique externe est dur ». Bien que quelque chose semble perdu dans la traduction à la fin de ce passage, il est indéniable que le W22 5G ressemble à un appareil haut de gamme avec son dos doré.

Avec les mêmes spécifications que le Galaxy Z Fold 3, le W22 5G est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,2 pouces en façade avec une résolution de 832 x 2 268 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En ouvrant l’appareil, on découvre l’écran Super AMOLED de 7,6 pouces de la taille d’une tablette avec une résolution de 1 768 x 2 208 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot se trouve le chipset Snapdragon 888 fabriqué par Samsung Foundry à l’aide de son nœud de processus de 5 nm.

Pas disponible en France

Outre son look haut de gamme, le W22 5G est équipé d’une mémoire supplémentaire puisqu’il dispose de 16 Go de RAM, contre 12 Go pour le Galaxy Z Fold 3, et d’une capacité de stockage de 256 Go. Le smartphone n’est pas livré avec les services mobiles de Google, ce qui est normal en Chine où le W22 5G sera disponible au prix de 16 999 CNY (2 275 euros). Et j’ai oublié de mentionner que le W22 5G prend en charge le S Pen.

Samsung a toujours limité les ventes de la série W à certains marchés et le nouveau modèle ne fait pas exception. Vous ne verrez pas ce smartphone proposé en France, mais ce n’est pas dramatique puisque vous pouvez toujours vous procurer l’excellent Galaxy Z Fold 3.