La prise en charge d’Adobe Camera RAW arrive dans Photoshop sur iPad

À quelques semaines de l’événement MAX d’Adobe, la société a publié un aperçu vidéo d’une passionnante nouvelle fonctionnalité de Photoshop pour iPad. Dans la vidéo, Ryan Dumlao, chef de produit, fait une démonstration d’Adobe Camera RAW (ACR) dans Photoshop pour iPad.

Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’importer des photos au format RAW depuis leurs appareils photo ou leurs iPhone. Comme les fichiers RAW ne sont pas compressés ou traités comme le sont les autres formats de fichiers, les utilisateurs auront un contrôle total sur le produit final.

Que sont les images RAW ?

Pour comprendre l’importance de cette nouvelle fonctionnalité d’Adobe Photoshop sur iPad, il faut d’abord savoir ce que sont les images RAW et comment elles sont traitées.

Le format RAW est un type de format particulier qui est préféré par les photographes pour sa capacité à capturer et à préserver le plus grand nombre de données dont l’appareil photo est capable. En fait, un fichier RAW n’est pas l’image elle-même, mais plutôt les informations qui la composent. L’image proprement dite ne prend forme qu’une fois que ces informations sont traitées par un logiciel et transformées en un fichier visuel.

Une façon simple de voir les choses est d’imaginer la préparation d’un gâteau. Tout d’abord, vous préparez les ingrédients nécessaires à sa préparation. Après avoir tout assemblé, vous devez ensuite mettre le gâteau dans le four et le faire cuire. Les ingrédients représentent les informations stockées dans le fichier RAW, tandis que le programme et la transformation sont le four et le processus de cuisson lui-même.

Tout cela se traduit par un contrôle et une liberté accrus pour les professionnels sur ce qu’ils peuvent obtenir d’une image.

Qu’est-ce que cela change ?

Travailler avec des fichiers RAW dans des applications Adobe sur l’iPad est possible depuis un certain temps déjà. Toutefois, si vous vouliez travailler sur un fichier, vous deviez d’abord passer par l’application Adobe Raw ou Lightroom avant d’ouvrir l’image dans Photoshop. Ce nouvel ajout permet de sauter cette étape et d’ouvrir et de travailler immédiatement sur le fichier RAW dans Photoshop lui-même, ce qui vous permet de gagner du temps et d’éviter certains obstacles en cours de route. Cela peut ne pas sembler être une énorme amélioration au départ, mais elle le devient rapidement lorsque plusieurs images sont impliquées dans le processus.

L’importation de photos à l’aide d’Adobe Camera RAW les transforme en ACR Smart Objects. Les modifications apportées aux Smart Objects sur l’iPad créent automatiquement des calques liés ou dupliqués, ce qui simplifie le processus d’édition. Étant donné que cette « édition non destructive » est appliquée aux calques et non au fichier RAW d’origine, vous pouvez toujours apporter de nouvelles modifications ou revenir à l’état initial de l’image.

Dumlao en fait la démonstration en brossant quelques branches avec l’Apple Pencil. Les sélectionner est facile et ne demande pas beaucoup de précision. Le fait de retirer les branches ne fait que les supprimer dans le nouveau calque, de sorte qu’elles peuvent être rajoutées ou ajustées à nouveau plus tard. Remarquant que les cordes de sa photo sont trop orange, Dumlao les sélectionne et corrige la couleur sans modifier l’orange vif de la porte-torii de style japonais elle-même. Vous pouvez ajuster la saturation de certaines couleurs, modifier l’exposition, augmenter la texture, etc.

Adobe Max 2021

Si vous utilisez Photoshop pour iPad ou tout autre logiciel d’Adobe, il est encore temps de vous inscrire à Adobe MAX 2021. Adobe MAX 2021 proposera plus de 400 sessions, regroupées en collections destinées aux étudiants, aux enseignants, aux professionnels, aux spécialistes du marketing et aux créateurs de contenu.

Les sessions comprennent des introductions aux logiciels, des démonstrations de techniques, des ateliers et des discours. L’inscription à Adobe MAX 2021 est gratuite, et l’événement aura lieu du 26 au 28 octobre 2021.