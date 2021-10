by

by

Bientôt vous pourrez passer et recevoir des appels sur votre Chromebook

Bientôt vous pourrez passer et recevoir des appels sur votre Chromebook

Vous passez peut-être la majeure partie de votre journée à naviguer sur votre Chromebook et à utiliser des applications Web pour le travail et l’école. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi vous ne pouvez pas encore passer d’appel, mais vous pouvez envoyer des messages ou utiliser Google Duo pour passer un appel en ligne.

Un récent commit laisse entendre que la fonction d’appel pourrait bientôt arriver sur les Chromebooks et Chrome OS, comblant ainsi les lacunes en matière de fonctionnalités et de caractéristiques. On ne sait pas encore quand cette fonctionnalité sera disponible dans la version publique.

En effet, un nouveau commit a été trouvé sur le projet Chromium Gerrit qui pourrait suggérer que les fonctionnalités de notification d’appels entrants et sortants pourraient bientôt arriver dans Chrome OS et de facto les Chromebooks, comme le souligne ChromeUnboxed. Bien que le commit suggère qu’il n’activera que les notifications pour les appels entrants, la description réelle du flag indique qu’il permet de passer et de recevoir des appels. Comme l’ont souligné les gens de ChromeUnboxed, cela n’aurait aucun sens d’avoir des notifications pour les appels sortants.

D’après le code, nous pouvons voir que la notification des appels entrants se matérialise par l’ajout d’un flag dans Phone Hub, ce qui vous permettrait probablement de recevoir et de passer des appels tout en utilisant votre Chromebook.

La fonctionnalité est susceptible de faire partie d’une prochaine fonctionnalité « Eche », qui permettra aux utilisateurs de Pixel de refléter leur écran de téléphone sur leur Chromebook. Cela pourrait également signifier que la possibilité de passer et de recevoir des appels téléphoniques depuis un Chromebook sera limitée aux utilisateurs de Pixel, du moins dans un premier temps. Google pourrait éventuellement étendre cette fonctionnalité à d’autres appareils Android.

Pas encore dans la version stable

La fonctionnalité est susceptible de fonctionner de manière analogue à l’application « Votre téléphone » de Microsoft, qui permet de passer et de recevoir des appels depuis les meilleurs téléphones Samsung sur votre PC. Elle permet également aux utilisateurs d’interagir avec leurs applications Android préférées et le contenu de leur appareil sur leur PC grâce à la fonction Phone Screen.

ChromeUnboxed a essayé de faire fonctionner cette fonctionnalité sur l’un de ses appareils, mais ils n’ont pas réussi à la faire fonctionner. Nous n’avons aucune information sur la date à laquelle cette fonctionnalité pourrait être intégrée à la version stable, mais il faudra probablement attendre plusieurs semaines et mois avant d’avoir des nouvelles. Néanmoins, c’est génial de voir que Chrome OS obtient des fonctionnalités plus avancées que l’on n’aurait pas imaginées il y a quelques années quand on qualifiait l’OS d’un simple navigateur.