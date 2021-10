Un nouveau format publicitaire dans les conversations Twitter est actuellement testé

Je ne sais pas pour vous, mais j’ai parfois l’impression que Twitter est surchargé de publicités dans mon flux. Malheureusement, ces publicités ne semblent pas suffire à l’entreprise, qui teste actuellement un nouvel emplacement pour les afficher : en plein milieu des conversations.

Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait : les publicités sont inévitables et font partie intégrante de nos vies, et peut-être encore plus lorsque nous sommes en ligne. Or, même si elles sont souvent détestées lorsque nous naviguons sur le Web, elles ne doivent pas nécessairement l’être. Il existe en effet des publicités bien conçues, qui n’entravent ni n’interfèrent avec l’expérience de l’utilisateur, et certaines y contribuent même positivement.

L’une des plateformes les plus populaires dans le secteur des réseaux sociaux prévoit d’ajouter encore plus de publicités à son arsenal : Twitter. Bruce Falck, responsable des produits de revenus chez Twitter, a récemment publié un message annonçant qu’un nouveau format publicitaire dans les conversations sur Twitter est actuellement testé. Pour l’instant, les tests ne sont effectués que sur les applications iOS et Android.

Falck précise que les publicités apparaîtront après la première, la troisième ou la huitième réponse sous un tweet. Il a également inclus un GIF dans son message pour montrer comment la publicité apparaîtra dans votre flux. Après avoir regardé de plus près la mise en page, les visuels de la publicité et la façon dont elle est présentée, elle n’est pas aussi horrible qu’on pourrait l’imaginer.

La mise en œuvre semble avoir été bien pensée, la publicité étant clairement séparée et se démarquant du reste du contenu.

Starting today, we’re trying something different and testing a new ad format in Tweet conversations. If you’re a part of this test (which is global; on iOS & Android only), you’ll see ads after the first, third or eighth reply under a Tweet. 🗣️ pic.twitter.com/kvIGeYt2vp —bruce. falck() 🦗 (@boo) October 13, 2021

Encore de la publicité

Vous ne commencerez pas accidentellement à en lire une en pensant qu’il s’agit d’un commentaire du fil de discussion et finirez par vous sentir berné par le système. Certaines autres plateformes, comme Instagram par exemple, ne font pas très bien cette distinction, et cela peut parfois donner un sentiment de répulsion.

Donc, oui, Twitter pense à inclure des publicités dans la section des commentaires, mais au moins, il semble qu’elle le fasse d’une manière intelligente et réfléchie. Néanmoins, l’intégration de publicités dans les commentaires est toujours en cours de test et il n’est pas certain qu’elle devienne une réalité ou non.