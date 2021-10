La nouvelle enceinte SoundLink Flex de Bose a un design robuste et un son « étonnant »

Bose a présenté SoundLink Flex, une nouvelle enceinte Bluetooth portable dotée d’une construction « ultra-durable » pour une utilisation dans des environnements qui peuvent être dangereux pour des appareils audio portables moins robustes. SoundLink Flex est suffisamment petite pour être transportée à l’atelier, lors de votre prochaine randonnée ou au bord de la piscine, Bose précisant que son nouveau produit intègre sa technologie audio exclusive.

La SoundLink Flex est donc la dernière membre de sa gamme d’enceintes et de casques Bluetooth SoundLink vendue au prix de 149 dollars — elle n’est pas encore disponible sur le marché français. Elle est vendue en trois coloris : noir, blanc ou bleu.

L’indice IP67 de résistance à l’eau et à la poussière de la SoundLink Flex en fait un très bon compagnon de piscine et de plage, et si elle venait à faire un plongeon, elle flotterait à la surface de l’eau pour que vous n’ayez pas besoin de prendre un masque et un tuba pour la récupérer. Selon Bose, l’exposition à la saleté, à la poussière et à l’eau ne « compromettra pas les performances audio » grâce à l’étanchéité du matériel acoustique.

À l’intérieur de la SoundLink Flex se trouve un transducteur personnalisé qui, selon Bose, est « aussi grand que possible » et capable de produire « des basses que vous pouvez sentir dans votre poitrine ».

Mais la caractéristique qui distingue la SoundLink Flex de l’énorme lot d’enceintes Bluetooth portables disponibles sur le marché est que Bose affirme qu’il s’agit de la première enceinte Bluetooth à savoir dans quelle direction elle est orientée, ce qui lui permet d’ajuster son son en conséquence. Bose appelle cela « PositionIQ », et elle peut détecter si la SoundLink Flex est positionnée verticalement sur un comptoir, couché sur le dos, ou suspendu à sa boucle en tissu intégrée.

Il y a également un microphone intégré pour prendre des appels et interagir avec l’assistant vocal de votre smartphone.

Une enceinte portable

Sa batterie a une autonomie de 12 heures par charge, et elle dispose d’un port USB-C pour la recharge. La SoundLink Flex peut être couplée en stéréo avec une deuxième SoundLink Flex — ou toute autre enceinte Bluetooth Bose — ou vous pouvez connecter plusieurs enceintes pour lire le même contenu en utilisant le mode Party. Les commandes de base de l’audio et de l’enceinte se trouvent également sur l’appareil, y compris les boutons pour lire et mettre en pause l’audio.

Elle est également dotée de la technologie SimpleSync de Bose qui lui permet de se connecter à n’importe quelle barre de son ou enceinte connectée de Bose pour une lecture synchronisée à la maison. L’enceinte pèse environ 450 grammes, et dispose d’un panneau arrière en caoutchouc de silicone et d’une grille en acier revêtu de poudre pour protéger ses internes des chutes ou des chocs.